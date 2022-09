Pemprov DKI Apresiasi Inovasi Bank DKI Tingkatkan Transaksi Non-Tunai 

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengapresiasi ajang digital ecosystem yang diselenggarakan Bank DKI. Pasalnya pada kegiatan tersebut berhasil menarik animo masyarakat untuk dapat merasakan inovasi transaksi non-tunai yang dikembangkan Bank DKI.

“Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami menyambut baik, bersyukur dan bangga selama 3 hari pelaksanaan Cash Free Day Bank DKI, telah menunjukkan upaya perbaikan yang baik melalui peningkatan inovasi," ujarnya di Thamrin 10 Food and Creative Park, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, ia mengajak untuk mendukung berbagai program yang telah Bank DKI canangkan dalam mendukung pengembangan UMKM, melalui promosi dan pembiayaan.

Tidak hanya memberikan pengalaman bertransaksi secara non-tunai melalui super apps JakOne Mobile, dan JakOne Pay, acara Cash Free Day Bank DKI, juga memanjakan pengunjung dengan penampilan Maliq & D'Essentials.

Selain itu, dilangsungkan juga lomba modern dance tingkat SMA Se-Jakarta, penampilan Wayang Bharata, Zumba, serta flashmob yang semakin memeriahkan acara.

Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy mengatakan, pihaknya saat ini tengah berinovasi di bidang digital menuju Bank BPD nomor 1 di Indonesia.

"Salah satu inovasi digital Bank DKI, selain scan to pay QRIS antara lain dikembangkannya digital lending, dimana nasabah dapat melakukan pengambilan kredit melalui smartphone yang terhubung dengan OJK, maupun Dukcapil," ujarnya.

Apresiasi juga datang dari Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 1 Jakarta-Banten, Roberto Akyuwen.

“Apresiasi kepada Bank DKI yang telah melakukan langkah dengan tepat, dibuktikan dengan penghargaan yang diterima Bank DKI. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan transformasi digital di sektor jasa keuangan guna mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat yang dilakukan oleh OJK," ucapnya.

Pengunjung yang hadir dalam gelaran Cash Free Day 2022 Bank DKI dapat menikmati berbagai pilihan kuliher yang tersedia di berbagai stand di Thamrin 10 dengan melakukan pembayaran menggunakan metode scan to pay QRIS melalui aplikasi JakOne Mobile, maupun JakOne Pay.

Pengunjung juga tidak perlu khawatir jika bertransaksi di Thamrin 10 karena QRIS Bank DKI yang sudah berizin dari Bank Indonesia dapat digunakan pada aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik Bank maupun non Bank.

Sampai dengan kuartal II 2022, pengguna aplikasi JakOne Mobile telah mencapai 1,7 juta pengguna dengan jumlah nominal transaksi mencapai Rp9,1 triliun, serta volume transaksi mencapai 10,8 juta transaksi, diikuti dengan transaksi QRIS yang tumbuh 742% (yoy).

Atas upaya perbaikan yang terus dilakukan, Bank DKI berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan, diantaranya kategori 15 bank terbaik di Indonesia sekaligus masuk dalam jajaran World's Best Banks atau bank terbaik di dunia tahun 2022 versi majalah Forbes.

Tidak hanya itu, Bank DKI juga meraih penghargaan Infobank Awards kategori Special Performance Bank, Golden Trophy dan Predikat Kinerja "Sangat Bagus" kategori KBMI 2.

Penghargaan lain seperti TOP BUMD 2022 dari majalah Infobank dan The Asian Post sebagai salah satu BPD berpredikat "Excellent" dan TOP GRC Awards 2022 kategori #4 Stars dan Kategori The Most Commited GRC Leader 2022 juga tidak luput berhasil diraih oleh Bank DKI.

Prestasi di bidang perbankan digital juga berhasil diraih Bank DKI seperti 3rd Indonesia's Most Popular Digital Financial Brands Awards 2022 untuk kategori Popular Digital Brand kategori E-Moneydan E-Payment dari The Iconomics.

Selanjutnya, Indonesia Information Technology Award IV 2022 dari Economic Review. Penghargaan sebagai Best Digital Banking Kategori BPD untuk Dimensi Manajemen Risiko juga berhasil diraih Bank DKI dari Majalah Investor. (OL-7)