Personel Gabungan Polri Disiagakan Menjaga Aksi Demo Buruh Hari Ini

POLRES Meteo Jakarta Barat menyiagakan sebanyak 278 personel gabungan guna pengamanan aksi demo dari element buruh yang rencananya akan digelar di depan gedung DPR/MPR pada Rabu (10/8).

Personel Polres Metro Jakarta Barat menyiagakan sebanyak 278 personel gabungan yang terdiri dari polres, polsek jajaran dan polisi perairan (polair).

"278 personel gabungan tersebut diterjunkan guna untuk memastikan kelancaran dan keamanan dimana wilayah jakarta barat merupakan jalur lintasan," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasma Royce saat dikonfirmasi, Rabu, (10/8).

Lebih lanjut, Pasma menjelaskan, dimana wilayah Polres Metro Jakarta Barat merupakan jalur lintasan dan perbatasan. "Kami ingin memastikan untuk kelancaran dan keamanan saat aksi unras ini berlangsung," ucap Pasma

Guna pengamanan, pihak kepolisian menempatkan personel mereka dibeberapa titik jalan. "Kami menempatkan personel dibeberapa titik diantaranya, TL (Traffic Light) Slipi, TL timang, Pospol Palmerah, Slipi Jaya, Jalan brigjen katamso, TL Kiapang, aspol Petamburan, fly over Jati Pulo, fly over Jati Baru, dan kolong fly over Slipi," pungkasnya. (OL-13)

