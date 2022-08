Asiknya Wisata Keliling Teluk Jakarta dengan Boat

SATU lagi pariwisata tersedia di Jakarta. Kali ini masyarakat bisa melakukan perjalanan singkat mengelilingi teluk Jakarta dengan menggunakan boat. Saat tim Media Indonesia berkesempatan mencoba wisata baru tersebut yang berlokasi di Pluit, Jakarta Utara, pada Rabu (3/8). Trip wisata baru bernama Sunset Five ini baru berjalan satu setengah bulan.

Pramana Achmadi (40) owner Sunset Five mengatakan ia mendapatkan inspirasi dari masa kecilnya yang gemar menaiki jetski. Kemudian, laki-laki yang kerap disapa Ipam itu bersama temannya berdiskusi tentang outdoor activity. Tercetuslah kegiatan di laut yaitu Sunset Five.

“Akhirnya tercetuslah ini sunset five. Kita gabungin trip, adventures, liat liat sight seeing, sama makanan dari kita,” ujar Praman owner Sunset Five sekaligusaat trip Sunset Five sambil mengelilingi Teluk Jakarta, Rabu (3/8).

Sunset five adalah trip pendek kolaborasi Cartel Lyma x Kraken. Trip ini menggunakan boat mengelilingi teluk Jakarta. Boat yang digunakan memiliki kapasitas maksimal 14 orang, namun kapasitas 12 orang membuat anda yang ingin leluasa di dalam boat. Durasi trip ini kisaran 1,5 - 2 jam. Selain penumpang, terdapat seorang captain dan 2 awak.

Menurut Ipam, alasan memilih teluk Jakarta sebagi lokasi Sunset Five karena mengutamakan aspek estetik. “Karena tempat ini yg presentable untuk ditunjukin ya ada gedung dibalik kita ada regata, terus ada juga gedung-gedung yg menarik untuk difoto, lebih ke arah photographic area,” ujarnya.

Selama masa pandemi, Sunset Five menerapkan protokol kesehatan (prokes). Selama penumpang tercatat negatif di Peduli Lindungi dan tidak menyatakan bahwa dia ada penyakit tertentu.

Lebih lanjut, trip Sunset Five didukung oleh Dinas Pariwisata (Dinpar) DKI Jakarta. Ipam mengaku Dinpar mendorong wisata baru ini. Ipam juga menjelaskn bahwa trip ini bisa menggantikan wisata lain yang telah mainstream. Sehingga, tidak perlu ke luar kota untuk menikmati rekreasi laut.

Sunset five juga bekerja sama dengan UMKM yang bergerak di bidang food and beverage. Menawarkan menu andalan beef smoke yang dimasak 15 jam. Penumpang akan menikmatinya sambil menaiki boat menikmati matahari tenggelam.

“UMKM restorannya. Restoran yang kita ajak kerja sama kebetulan juga salah satu partner gitu kita buat, kita terima makanannya untuk di introduce makanannya. Jadi bukan cuma nikmatin sunset, tapi makanan ya kita inteoduce kepada customer yang hasil akhirnya mudah-mudahan bisa orang itu makan di restoran itu, gitu, jadi ada simbiosis mutual,” ujar Ipam.

Ipam berharap makin banyak pengunjung yang datang untuk mendukung pariwisata DKI Jakarta. Dengan begitu wisata di Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya bisa kembali bergeliat setelah sempat mati suri akibat diterjang pandemi covid-19. (Arbida Nila/A-1)