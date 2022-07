Pemkot Bekasi Siapkan Rp15 Miliar Subsidi Sekolah Gratis Bagi Siswa Miskin

PEMERINTAH Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menyiapkan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk subsidi sekolah gratis bagi siswa SMP yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah mengatakan terdapat sekitar 3.500 siswa miskin yang akan mendapat subsidi dari Pemkot Bekasi.

Baca juga: Penduduk Miskin Jakarta Bertambah 3000 Orang

"Subsidi berupa uang pangkal gratis dan nantinya per bulan akan dibantu uang subsidi Rp150 ribu per siswa. Saat ini kami sudah MoU dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dimana kesepakatannya menghilangkan uang pangkal dan bantuan subsidi per bulan selama 3 tahun," kata Inayatullah, Jumat (15/7).

Ia menjelaskan, target penerima subsidi sekitar 3.500 siswa dengan anggaran Rp15 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun anggaran 2023.

"Bantuan akan diberikan Rp15 miliar. Kita akan berikan kepada 3.500 siswa tidak mampu pada tingkat SMP. Akan tetapi jika kenyataan di lapangan lebih banyak siswa tidak mampu, jumlah 3.500 siswa ini bisa berubah disesuaikan dengan kondisi di lapangan," jelasnya.

Ia mengungkapkan, subsidi yang diberikan tersebut diperuntukkan pembebasan uang pangkal dan uang bulanan.

"Kami akan sosialisasikan sekolah swasta akan membebaskan uang pangkal dan uang bulanan bagi siswa kurang mampu," tegasnya.

Ia menambahkan, subsidi diberikan kepada siswa tidak mampu yang berdomisili di Kota Bekasi. Dibuktikan dengan KTP, KK Kota Bekasi, dan terdaftar sebagai warga penerima bantuan Pemerintah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) DTKS yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi.

"Bantuan hanya diberikan bagi masyarakat kota Bekasi dan hanya masyarakat tidak mampu saja yang mendapatkan bantuan dibuktikan dari verifikasi DTKS," jelasnya.

Dikatakannya, sejauh ini pelaksanaan PPDB Online 2022/2023 di Kota Bekasi sedang berlangsung, dan telah masuk tahap pemenuhan daya tampung.

“Hingga saat ini PPDB Online di Kota Bekasi berjalan lancar. Mulai proses pra pendaftaran, dan pendaftaran tahap pemenuhan daya tampung. Walau masih ada beberapa kendala teknis maupun non teknis tetapi kita cepat melakukan perbaikan- perbaikan sehingga setiap kendala yang ada dapat ditangani," jelasnya.

Ia mengungkapkan, terdapat 21.114 calon peserta didik tingkat SD yang mendaftar. Adapun saat ini sebanyak 17.357 orang lainnya sudah masuk tahap diterima sisanya masih dalam proses. Kemudian terdapat 20.430 calon peserta didik SMP yang mendaftar dan sebanyak 13.163 orang lainnya juga sudah masuk tahap diterima sisanya masih dalam proses.

“Saya imbau agar para orang tua wali murid yang anaknya tidak keterima di SMP Negeri tidak memaksakan diri untuk masuk ke SMP negeri dan mau mendaftarkan anaknya ke SMP swasta yang ada di Kota Bekasi. Sekarang kan Pemkot Bekasi sudah ada MOU dengan 165 sekolah swasta dengan gratis bayaran dan gratis uang pangkal tidak dimintain. Jadi bisa didaftarkan disitu aja," pungkasnya. (OL-6)