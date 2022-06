Anies : Hujan atau Kering tak Jadi Kendala untuk Balapan Formula E

PENYELENGGARAAN ajang balap formula E Jakarta tinggal beberapa hari lagi. Sabtu, 4 Juni menjadi ajang balap mobil bertenaga listrik tersebut di Jakarta Internasional EPrix Circuit (JIEC) Ancol, Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, meski saat balapan hujan terjadi, ia memastikan hal tersebut bukan menjadi persoalan utama.

"Tapi intinya adalah bila kering kita syukuri bila hujan kita syukuri, dan mereka semua adalah pembalap yang berpengalaman," ujarnya saat meninjau JIEC, Ancol, Rabu (1/6).

Selain itu, ia juga menyebutkan ajang Formula E sudah terselenggara di berbagai negara dan berbagai kota. Hal itu membuat dirinya yakin ajang balap internasional tersebut berjalan dengan baik.

"Formula e sudah menjalani ini di berbagai tempat jadi kita insyallah bisa berjalan sesuai dengan rencana," imbuhnya.

Baca juga : Anies : Persiapan Formula E Lancar dan Sesuai Target Waktu

Sementara, Co-founder Formula E Alberto Longo juga menjelaskan hal itu bukan menjadi masalah serius dalam ajang balap Formula E. Ia menyebutkan hal tersebut memberikan rintangan tersendiri bagi pembalap.

"It's not an issue, kalau hujan, saya akan sangat suka kalau ada hujan rintik-rintik kecil, akan memberikan lebih banyak tantangan di balapan dan memberikan lebih banyak aksi," jelasnya.

Kendati demikian, dari pengalaman ia menyelenggarakan Formula E, kondisi hujan merupakan hal yang tidak diinginkan sebagian besar pembalap.

"Tidak ada pebalap yang ingin balapan saat hujan, tapi bagi penggemar motosport, hujan sedikit akan menjadi lebih atraktif," pungkasnya. (OL-7)