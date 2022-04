Kolaborasi SHGC dan Komunitas Golf Santuni 1.000 Anak Yatim dan Kaum Dhuafa 

SENTUL Highlands Golf Club (SHGC) bersama dengan 15 komunitas golf menggelar acara “Sharing and Caring with Golf Community and Anak Yatim” sebagai ajang kegiatan sosial memberi santunan sembari bersilaturahmi.

Commercial Director SHGC Aida Ristany menjelaskan, pihaknya memanfaatkan momentum di bulan yang baik ini untuk kembali menyelenggarakan Golf Bareng (Gobar) dan juga kegiatan berbagi kepada warga sekitar, khususnya yatim piatu, kaum dhuafa, serta ojek online yang didukung oleh beberapa komunitas golf ternama di area Jabodetabek.

Selama kegiatan berlangsung, terkumpul donasi sebesar Rp263.954.000. Donasi yang terkumpul tersebut dialokasikan kepada kaum dhuafa di sekitar Bogor dalam bentuk paket sembako dan kepada 10 yayasan yatim piatu serta 50 anak yang hadir selama acara berlangsung.

“Kami sangat menyambut dengan positif kegiatan charity seperti ini, selain kami dapat berpartisipasi langsung untuk berbagi, menyatukan visi dan misi dengan komunitas lain seperti ini dapat mempererat hubungan antar komunitas. Saya harap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan, bahkan diluar Bulan Suci Ramadhan," ujar Isnan Pawennei, Ketua Komunitas MBOIG.

Momen Gobar dan santunan itu juga dihadiri atlet golf Rory Hie, Moto Mobi, Detri Warmanto dan Norman Sebastian yang juga ambassador SHGC 2022/2023, diiringi oleh penampilan band akustik dan tausiyah.

“Besar harapan kami agar dengan diadakannya kegiatan seperti hari ini menjadi pembelajaran bersama untuk tetap mengedepankan rasa toleransi serta tolong menolong karena dengan membantu orang lain, kita sedang membantu diri kita sendiri. Dan juga dengan itu semoga Sentul Highlands Golf Club terus ada disaat warga sekitar membutuhkan bantuan," tutup Aida. (RO/OL-7)