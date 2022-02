Ingin Luaskan Pendidikan Seni dan kreatif, Ganara Art Buka di Hublife

SENI dan budaya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan budaya itu terus berkembang seiring perkembangan jaman.

Untuk itu Ganara Art yang merupakan lembaga pendidikan seni dan budaya yang didirikan oleh pendidik seni Tita Djumaryo pada 2013 silan terus menghadirkan pendidikan seni dan

kreatif. Saat ini mereka bahkan kian berkembang antara manajemen seni, ekspresi seni, dan kurikulum kreatif.

Berangkat dari situ pula, Ganara Art membuka cabang studio baru di Hublife, Taman Anggrek Residences,

Jakarta Barat sebagai ekspansi dari studio Ganara yang berlokasi di Rumah Wijaya, Jakarta Selatan.

“Ganara Art di Hublife merupakan terobosan terbaru dari Ganara yang ingin menggabungkan antara seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni rupa digital yang saat ini berkembang

pesat,” ujar Tita.

Hal itu diwujudkan dengan membuka tidak hanya art space serta art studio yang bisa memfasilitasi kelas seni dan corporate training, art playground untuk ruang bermain anak, serta art stage untuk kelas serta pementasan musik dan tari, tapi juga digital art gallery yang bisa mendukung perkembangan seni baik fisik maupun digital.

“Harapannya, Ganara di Hublife bisa menjadi kontribusi terbaru di dunia seni Indonesia serta mendorong pendidikan seni di Indonesia untuk menjadi lebih inklusif, dapat mengikuti perkembangan zaman dan dapat menjadi pelopor seni digital dan kontemporer, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia,” tegas Tita.

Selain itu, seni dinilai dapat menjadi salah satu cara mengatasi stres, relaksasi, dan pengendalian emosi yang dapat bermanfaat bagi anak-anak maupun dewasa. Penelitian ilmiah yang dipimpin oleh Girja Kamal, Assistant Professor of Creative Arts Therapies di Drexel

University, menyimpulkan bahwa 45 menit aktivitas kreatif secara signifikan dapat mengurangi

stres dalam tubuh, terlepas dari pengalaman dan bakat artistik.

Pernyataan itu seiring dengan misi Ganara untuk lebih memasyarakatkan seni yang selama ini dinilai hanya untuk kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai bakat atau keterampilan di bidang seni. Ganara Art hadir di Hublife untuk mengajak masyarakat di Jakarta Barat dan sekitarnya untuk

berkegiatan kreatif dan menjadikan seni bagian dari aktivitas sehari-hari.

Di hari pembukaan Ganara Art di Hublife, Ganara mengadakan kelas yang dibuka untuk umum. Selama opening week (16-19 Februari), Ganara menyelenggarakan program Pay As You Wish (PAYW) yang merupakan bagian dari promosi Ganara kepada masyarakat umum

agar bisa mencoba kelas yang ditawarkan.

Di kesempatan ini, pengunjung dapat mengikuti aktivitas seni yang terdiri dari kelas Creative Kpop Dance, di mana pengunjung diajarkan Permission to Dance Challenge yang dipadukan dengan Bahasa Isyarat Indonesia. Lalu pengunjung dapat mengikuti Kelas Pottery dan

Painting, dimana pengunjung dapat mendekorasi dan membuat kreasi tanah liat. Aktivitas ini

cocok untuk pengunjung yang ingin mengenal karakteristik dasar pottery dan mereka yang ingin mendapatkan pengalaman yang lebih menyeluruh.

Terdapat juga kelas Mindfulness Art

yaitu kegiatan seni yang ditujukan untuk melatih kesadaran dan relaksasi, meningkatkan

suasana hati dan mengurangi stres. Dan untuk melengkapi pengalaman dan aktivitas kreatifnya, tersedia juga art playground dan digital art gallery yang dapat dikunjungi.

Ganara akan terus mengadakan kelas - kelas kreatif yang menarik bagi para pengunjung segala usia. (RO/A-1)