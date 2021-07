Obat-obatan dan Sembako Dibagikan untuk Warga Isoman di Kota Bekasi

WALI Kota Bekasi Rahmat Effendi memastikan pemberian obat-obatan serta sembako untuk warga positif covid-19 yang menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah.

Sejumlah kediaman warga dikunjungi langsung oleh orang nomor satu di Kota Bekasi itu yakni di RW 11, RW 12, RW 04, dan Cluster Rugun Green Village, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan.

Rahmat, yang akrab disapa Pepen, mendatangi rumah warga satu per satu, by name by address sesuai data dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk segera diberikan tambahan obat dan vitamin.

"Mau si pasien memiliki obat mahal sekalipun tetap didistribusikan obat dari pemerintah Kota Bekasi karena sudah menjadi hak dan tugas kita," jelas Rahmat, yang didampingi Camat Bekasi Selatan Ashari, Sekretaris Kelurahan Jakamulya, Kepala Puskesmas Jakamulya, serta Satgas Pamor (pemantauan dan monitoring) RW, Selasa (27/7).

Dijelaskannya, dari beberapa warga yang sedang isolasi mandiri diketahui saat dinyatakan positif covid-19 dari pihak Puskesmas telah memberikan perawatan walau tidak intens.

Wali Kota kembali menegaskan peran aktif dari 4 pilar wilayah selalu mengontrol para isoman di rumah masing-masing yang telah terdata.

Pada kesempatan itu, Pepen sekaligus mendata langsung obat apa yang dikonsumsi para pasien terpapar. Ia juga mendistribusikan lagi tambahan obat dan vitamin serta sembako untuk menjalani isoman sampai dinyatakan sembuh.

"Kami melakukan ini untuk memastikan adanya dorongan dan dukungan untuk para isoman di rumah juga sekaligus menunjukkan langsung bahwa pemerintah hadir untuk warga Kota Bekasi dalam memberikan bantuan kepada warga," ungkapnya.

Kunjungan Wali Kota Bekasi itu telah berlangsung di sejumlah wilayah sejak pekan lalu. Di antaranya Kelurahan Bojong Menteng, Kelurahan Kali Baru, dan kini Kelurahan Jakamulya dalam hal terdistribusinya obat-obatan dan sembako untuk para isoman.

Pepen juga meminta maaf kepada warga dalam hal tidak diperhatikan saat menjalani masa isoman. Lantaran itu selain mendata warga yang isoman, Pemkot Bekasi juga menyalurkan obat dan sembako agar memastikan warganya mendapatkan hak mereka kala menjalani isoman.

"Kembali ditegaskan kepada 4 pilar wilayah bahwa pada masa pandemi ini harus aktif dalam memantau situasi warga yang sedang isolasi mandiri maupun penegakkan protokol kesehatan. Setiap harinya harus terpantau apakah obat habis atau kondisi para pasien dalam proses tahap kesembuhannya sehingga adanya peran pemerintah hadir di tengah warga yang membutuhkan," pungkasnya. (OL-1)