Dari Pedas Ekstrem hingga Fusion Food, Ini Tren Snack yang Akan Booming di 2026

INDUSTRI makanan ringan di Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, snack tidak lagi sekadar camilan pengganjal lapar, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup, terutama di kalangan anak muda.

Perubahan ini tidak lepas dari pergeseran perilaku konsumen yang semakin terbuka terhadap eksplorasi rasa dan pengalaman baru. Media sosial turut mempercepat tren tersebut, menjadikan snack bukan hanya produk konsumsi, tetapi juga konten yang menarik untuk dibagikan.

Produsen Magfood (merek bumbu makanan) memprediksi salah satu tren yang akan terus mendominasi adalah eksplorasi rasa yang semakin berani. Konsumen kini tidak lagi puas dengan pilihan rasa yang itu-itu saja. Varian gurih, manis, dan pedas tetap menjadi dasar, namun kombinasi rasa seperti sweet & spicy hingga savory creamy semakin diminati. Ragam pilihan ini bukan hanya memperluas pasar, tetapi juga mendorong pembelian berulang karena konsumen terdorong untuk mencoba varian lain.

Selain itu, tren snack pedas ekstrem masih menunjukkan daya tarik yang kuat. Produk dengan level kepedasan bertingkat kini tidak hanya menawarkan rasa, tetapi juga pengalaman. Banyak brand memanfaatkan fenomena ini melalui konsep challenge yang mudah viral di media sosial, sehingga memperluas jangkauan pasar secara organik.

Tak kalah menarik, tren fusion snack atau perpaduan cita rasa lokal dan internasional juga semakin berkembang. Rasa-rasa seperti Korean spicy, Japanese teriyaki, hingga sentuhan lokal seperti rendang dan balado kini hadir dalam berbagai bentuk camilan. Inovasi ini memberi pengalaman baru bagi konsumen sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menghadirkan produk yang lebih relevan dengan selera global.

Sejumlah jenis snack diprediksi akan tetap menjadi primadona di 2026, namun dengan sentuhan inovasi yang lebih kuat. Basreng, misalnya, kini hadir dalam versi premium dengan tekstur lebih renyah dan varian rasa yang semakin beragam, mulai dari keju hingga rumput laut. Makaroni crispy juga terus berevolusi dengan pilihan rasa yang lebih berani, termasuk kombinasi manis dan gurih.

Di sisi lain, produk tradisional seperti keripik singkong dan kentang mengalami transformasi menjadi lebih modern melalui inovasi rasa seperti truffle, honey butter, hingga extra spicy. Sementara itu, snack berbasis protein seperti kulit ayam crispy dan baby crab semakin populer karena menawarkan tekstur renyah dengan cita rasa gurih yang kuat. Alternatif lain seperti jamur crispy juga mulai dilirik sebagai pilihan camilan yang lebih ringan namun tetap menarik.

Di balik berbagai tren tersebut, satu benang merah yang terlihat jelas adalah pentingnya inovasi rasa. Variasi rasa tidak hanya menjadi pembeda antarproduk, tetapi juga menjadi kunci utama dalam membangun identitas brand dan mempertahankan minat konsumen.

Dalam konteks ini, PT Magfood Inovasi Pangan melihat bahwa peran bumbu tabur menjadi semakin strategis. Melalui brand Magfood, perusahaan menghadirkan beragam varian rasa seperti balado, keju, BBQ, salted egg, hingga varian pedas ekstrem dan fusion seperti Korean spicy dan teriyaki yang dapat diaplikasikan pada berbagai jenis snack.

Tak hanya menyediakan pilihan rasa yang luas, Magfood juga menawarkan layanan custom rasa yang memungkinkan pelaku usaha menciptakan signature flavor sesuai kebutuhan brand mereka. Pendekatan ini dinilai semakin relevan di tengah persaingan pasar yang menuntut diferensiasi produk.

Sejalan dengan perkembangan industri, PT Magfood Inovasi Pangan juga aktif menyelenggarakan pelatihan untuk mendukung pelaku UMKM di bidang makanan dan snack. Program ini dilaksanakan rutin setiap bulan dengan menghadirkan pelatihan praktis, mulai dari pengembangan produk, eksplorasi varian rasa, hingga strategi pemasaran yang relevan dengan tren terkini.

Kegiatan tersebut mendapatkan respons positif dari para peserta karena dinilai mampu memberikan insight langsung yang aplikatif dalam menjalankan bisnis snack di tengah persaingan yang semakin dinamis. Dengan menghadirkan tren terbaru serta wawasan industri, pelatihan ini menjadi salah satu wadah pembelajaran yang membantu pelaku usaha memahami kebutuhan pasar sekaligus menciptakan produk yang lebih inovatif dan bernilai jual tinggi.

Selain inovasi rasa, kemasan dan strategi pemasaran juga menjadi elemen penting. Desain kemasan yang menarik serta pemanfaatan media sosial, mulai dari konten review hingga challenge, membuka peluang besar bagi produk untuk dikenal lebih luas dan bahkan menjadi viral.

Melihat berbagai perkembangan tersebut, tren snack di 2026 menunjukkan arah yang semakin dinamis dan kompetitif. Pelaku usaha dituntut untuk tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga mampu berinovasi dan memahami preferensi konsumen yang terus berubah. Dengan kombinasi antara kreativitas produk, eksplorasi rasa, dan strategi pemasaran yang tepat, industri snack diprediksi akan terus tumbuh dan menjadi salah satu sektor yang menjanjikan di industri kuliner Indonesia. (E-1)