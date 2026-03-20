Resep Membuat Ketupat Sendiri di Rumah Mudah, Enak dan Tahan Lama

Buruh kerja menyelesaikan produksi kulit ketupat di Gang Blok Ketupat, Caringin, Bandung, Jawa Barat.(ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

KETUPAT adalah makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari beras yang dimasak di dalam anyaman daun kelapa hingga padat dan berbentuk kotak atau segi empat.

Beras dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa muda, kemudian direbus hingga matang. Ketupat biasanya disajikan sebagai pelengkap hidangan Lebaran, seperti opor ayam, rendang, atau sayur labu.

Berikut Resep Membuat Ketupat Sendiri di Rumah

Bahan-bahan

10-15 lembar daun kelapa muda atau plastik khusus ketupat

2 cup beras

Air secukupnya

Tali atau benang untuk mengikat

Cara Membuat

1. Siapkan Daun atau Cetakan

Jika menggunakan daun kelapa, rajang dan bentuk menjadi anyaman ketupat.

Jika menggunakan plastik ketupat, tinggal masukkan beras.

2. Masukkan Beras

Masukkan beras setengah penuh ke dalam ketupat.

Jangan terlalu penuh karena beras akan mengembang saat dimasak.

3. Rebus Ketupat

Masukkan ketupat ke panci besar berisi air mendidih.

Pastikan air menutupi semua ketupat.

Rebus 3-4 jam dengan api sedang. Tambahkan air jika perlu.

4. Angkat dan Tiriskan

Setelah matang, angkat ketupat dan tiriskan.

Biarkan dingin 1-2 jam sebelum dipotong.

5. Simpan Ketupat

Bisa disimpan di kulkas hingga 1-2 minggu.

Untuk penggunaan cepat, potong dan panaskan kembali sebelum disantap.

Agar Ketupat Tahan Lama

Gunakan beras berkualitas agar ketupat tidak mudah hancur.

Pastikan ketupat direbus sampai benar-benar matang agar awet.

Simpan dalam wadah bersih dan tertutup agar tidak mudah berjamur.

Bisa dipotong-potong dan dibekukan untuk penggunaan jangka panjang.

Membuat ketupat sendiri di rumah bisa mudah, enak, dan tahan lama jika mengikuti langkah di atas. Cocok untuk Lebaran atau acara keluarga. (Z-4)

Sumber: dapurumami, zalora