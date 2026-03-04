Serbu Promo Buka Puasa All You Can Eat di Sentul

Serbu Promo Buka Puasa All You Can Eat di HARRIS Sentul City Bogor.(Dok. Haris Sentul Bogor)

PROMO spesial Ramadan hadir kembali di HARRIS Sentul City Bogor melalui program Buffet Ramadan “Makna Ramadan”. Hotel yang berlokasi di kawasan Sentul City, Bogor ini mengajak masyarakat untuk menikmati momen berbuka puasa bersama dengan konsep all you can eat atau makan sepuasnya dengan harga yang terjangkau.

Buffet Ramadan ini ditawarkan dengan harga IDR 198.000 nett per orang. Dengan harga tersebut, pengunjung bisa menikmati berbagai pilihan menu berbuka yang lengkap, mulai dari aneka takjil manis, gorengan, makanan pembuka, hidangan utama khas Nusantara, hingga pilihan dessert yang menggugah selera.

Tidak hanya itu, tersedia juga berbagai sajian live cooking yang disiapkan langsung oleh tim chef profesional, sehingga hidangan tersaji dalam kondisi hangat, fresh, dan lebih nikmat saat disantap. Konsep live cooking ini membuat pengalaman berbuka puasa semakin istimewa karena tamu dapat menikmati makanan yang dimasak langsung di tempat dengan cita rasa autentik, tentunya bikin lebih puas dan kenyang.

Konsep yang dihadirkan tidak hanya sekadar makan bersama, tetapi juga menghadirkan suasana hangat dan nyaman untuk berkumpul bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Tema “Makna Ramadan” sendiri diangkat untuk mengingatkan pentingnya kebersamaan dan silaturahmi di bulan yang penuh berkah ini.

Selain harga spesial tersebut, tersedia juga penawaran menarik untuk reservasi grup melalui program Pay 10 Get 12 Artinya, jika melakukan pembayaran untuk 10 orang, maka akan mendapatkan 12 paket buffet. Promo ini sangat cocok untuk acara buka puasa bersama kantor, komunitas, ataupun keluarga besar.

Bagi anggota ASR (Ascott Star Rewards), tersedia potongan harga sebesar hingga 20% (F&B). Hal ini tentu menjadi keuntungan tambahan bagi member yang ingin menikmati pengalaman berbuka puasa di HARRIS Sentul City Bogor dengan harga yang lebih hemat.

General Manager HARRIS Sentul City Bogor, Ibu Nungky, mengatakan bahwa program Ramadan tahun ini ingin menghadirkan suasana berbuka yang sederhana namun penuh arti.

“Ramadan adalah momen untuk berkumpul dan mempererat kebersamaan. Kami ingin para tamu tidak hanya menikmati makanan yang lezat, tetapi juga merasakan suasana hangat bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihak hotel telah menyiapkan variasi menu pilihan yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan.

“Kami menghadirkan beragam menu khas Nusantara dan hidangan favorit Ramadan agar setiap tamu bisa menemukan cita rasa yang sesuai selera. Harapannya, Buffet Ramadan di HARRIS Sentul City Bogor dapat menjadi pilihan utama untuk acara buka puasa bersama di kawasan Bogor dan Sentul,” tambahnya.

Berlokasi strategis di Sentul City, Bogor, hotel ini mudah dijangkau dari Jakarta dan sekitarnya. Suasana restoran yang nyaman dan pelayanan yang ramah membuat pengalaman berbuka puasa semakin menyenangkan.

Untuk reservasi Buffet Ramadan “Makna Ramadan” di HARRIS Sentul City Bogor, Anda dapat menghubungi 021 2868 9999 atau 0812 8116 1008 ataupun melalui social media kami Instagram @harrissentulcity dan Facebook Harris Sentul City Bogor. Karena biasanya permintaan cukup tinggi selama bulan Ramadan, disarankan untuk melakukan pemesanan lebih awal agar mendapatkan tempat sesuai keinginan. (RO/Z-10)