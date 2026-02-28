Ayo Ikut Ngabuburit Run 5K! Rayakan 14 Tahun HARRIS Sentul City Bogor dengan Lari & Buka Puasa Bersama

Ngabuburit Run 5K dirancang sebagai fun run sejauh lima kilometer yang terbuka untuk umum, baik bagi runner pemula, komunitas lari, maupun keluarga yang ingin menikmati suasana sore Ramadan dengan cara yang lebih aktif dan berbeda.(Dok. Istimewa)

Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-14, HARRIS Sentul City Bogor menghadirkan event spesial bertajuk Ngabuburit Run 5K Special Anniversary Edition yang akan diselenggarakan pada 07 Maret 2026 pukul 15.00 WIB (Waktu Registrasi) di area HARRIS Sentul City Bogor. Mengusung semangat Stay Fit, acara ini menjadi momen istimewa untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa dengan kegiatan yang sehat, menyenangkan, dan penuh kebersamaan.

Dengan menggandeng Komunitas Lari "Sentul Runners" sebagai partner utama dalam penyelenggaraan acara ini, Ngabuburit Run 5K dirancang sebagai fun run sejauh lima kilometer yang terbuka untuk umum, baik bagi runner pemula, komunitas lari, maupun keluarga yang ingin menikmati suasana sore Ramadan dengan cara yang lebih aktif dan berbeda. Dengan atmosfer yang energik serta nuansa anniversary yang meriah, peserta tidak hanya berolahraga, tetapi juga merasakan pengalaman ngabuburit yang lebih seru dan bermakna bersama sahabat maupun rekan komunitas.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat semangat kebersamaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat di kawasan Sentul dan sekitarnya, khususnya selama bulan Ramadan. Dengan commitment fee sebesar IDR 75.000 nett per orang, peserta sudah dapat mengikuti kegiatan lari sekaligus menikmati Buffet Ramadan setelah finish untuk berbuka puasa bersama. Selain itu, peserta juga berkesempatan mendapatkan mini medical check-up gratis di tempat, yang mencakup pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol secara gratis dari tim RS EMC Sentul.

Konsep ini menghadirkan perpaduan sempurna antara aktivitas fisik, momen kebersamaan, dan perhatian pada kesehatan. Dress code yang ditetapkan adalah sporty jersey dengan konsep "No Jersey, No Medal, Just a Fun Run", yang menekankan bahwa acara ini mengutamakan kebersamaan, gaya hidup sehat, dan keseruan dibandingkan kompetisi.

General Manager Ibu Nungki Dyah Kusumawardani menyampaikan, "Ngabuburit Run ini bukan hanya sekadar kegiatan olahraga, tetapi juga bentuk komitmen kami untuk terus menghadirkan pengalaman yang aktif, positif, dan penuh kebersamaan bagi masyarakat. Di momen anniversary ke-14 ini, kami ingin merayakannya dengan cara yang lebih sehat dan bermakna, sekaligus mengajak semua orang untuk tetap menjaga kebugaran selama bulan Ramadan".

Sebagai bagian dari perayaan 14th Anniversary, Ngabuburit Run juga akan menghadirkan suasana yang lebih meriah dengan berbagai kejutan menarik bagi para peserta. Event ini menjadi pilihan ideal bagi siapa pun yang ingin tetap aktif selama Ramadan tanpa kehilangan momen berbuka yang hangat dan menyenangkan.

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut mengenai event ini, Anda dapat mengunjungi Instagram resmi HARRIS Sentul City Bogor atau menghubungi melalui WhatsApp di 0812 8116 1008. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari kemeriahan Ngabuburit Run 5K Special Anniversary Edition dan rayakan momen spesial ini dalam semangat sehat, positif, dan penuh energi (Slot terbatas).

Informasi lebih lanjut tersedia di website discoverasr.com, Instagram @harrissentulcity atau hubungi kami di Telp: 021-2868 9999. Kami siap menyambut Anda dengan pelayanan terbaik dan pengalaman tak terlupakan!