Peluang Takjil Ramadan 2026, Inovasi Es Teler Jadi Andalan UMKM

Ki-ka: Marketing Manager PT Etika Beverages Indonesia Dodi Afandi, Celebrity Chef dan Culinary Influencer Chef Martin Praja, dan Influencer sekaligus Pemilik Bittersweet by Najla, Najla Bisyir(Dairy Camp)

SETIAP Ramadan, konsumsi kuliner di Indonesia, terutama kategori takjil, mengalami lonjakan signifikan. Tren digital dan berbagai riset menunjukkan, takjil manis serta minuman segar berbasis es seperti es buah, kolak, dan es campur tetap menjadi pilihan utama masyarakat saat berbuka puasa.

Di tengah tren kuliner viral yang cepat berganti, es teler sebagai menu klasik masih memiliki daya tarik kuat. Cita rasanya yang segar, manis, dan creamy menjadikannya favorit lintas generasi. Kondisi ini sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk menghadirkan inovasi menu tanpa meninggalkan karakter rasa autentik.

Melihat peluang tersebut, Marketing Manager PT Etika Beverages Indonesia, Dodi Afandi, menyampaikan Ramadan merupakan momen krusial bagi pelaku usaha kuliner.

Baca juga : Jelajah Ragam Kuliner Iftar di Pullman & ibis Styles Bandung Grand Central

“Namun, di tengah lonjakan permintaan, pelaku usaha juga harus menjaga konsistensi kualitas agar kepercayaan konsumen tetap terjaga. Kami melihat bahwa UMKM membutuhkan dukungan yang tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga pada solusi yang dapat membantu mereka menjaga kualitas dan efisiensi operasional, sehingga dapat terus memenuhi ekspektasi konsumen selama Ramadan,” ujarnya.

Kreasi Es Teler

Sebagai tindak lanjut, dilakukan pendekatan kolaboratif melalui pengembangan resep dengan bahan baku yang stabil dan konsisten. Menyambut Ramadan tahun ini, diperkenalkan kreasi “Es Teler Milky Pudding Juara” hasil kolaborasi dengan Chef Martin Praja. Menu ini dirancang sebagai inspirasi inovasi takjil dengan sentuhan kekinian, namun tetap mempertahankan cita rasa khas es teler.

Chef Martin menilai es teler selalu menjadi pilihan saat Ramadan. “Untuk menghasilkan rasa yang autentik dan konsisten, pemilihan bahan baku yang berkualitas dan stabil sangat penting. Menurut saya, Dairy Champ dapat menghadirkan rasa yang lebih konsisten, creamy, dan seimbang, sehingga hasil akhir mudah dikontrol, baik untuk kebutuhan rumahan maupun produksi UMKM selama Ramadan,” jelasnya.

Baca juga : Stok Pangan Aman Jelang Ramadan, Pemprov DKI Perketat Pemantauan

Rasa yang Konsisten

Hal senada disampaikan Najla Bisyir, influencer sekaligus pemilik Bittersweet by Najla. Ia menyoroti tantangan menjaga konsistensi rasa di tengah lonjakan permintaan. “Tantangan bagi kami adalah bagaimana menjaga rasa tetap konsisten saat terjadi lonjakan permintaan. Sebab di saat yang sama, konsumen semakin kritis, terutama di era layanan pesan-antar dan ulasan digital, sedikit saja perubahan rasa bisa langsung berdampak pada persepsi konsumen. Untuk itu, selain layanan, konsistensi rasa dan standar produksi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan. Sekali kualitas menurun, dampaknya bisa langsung terasa pada reputasi dan performa penjualan,” ungkapnya. (Z-2)

Es Teler Milky Pudding

Bahan Coconut Pandan Pudding:

500 ml air kelapa

1/2 sdt garam

10 gr jelly bubuk

2 pcs daun pandan (dilipat)

100 ml Krimer Kental Manis Dairy Champ

500 ml Susu Evaporasi Dairy Champ

Cara Memasak:

Campurkan air kelapa, garam, jelly bubuk, daun pandan yang dilipat, Krimer Kental Manis Dairy Champ, dan Susu Evaporasi Dairy Champ. Aduk rata sebelum dimasak. Masak dengan api sedang sambil diaduk hingga mendidih. Sisihkan daun pandan. Tuang pudding ke dalam wadah es teler. Dinginkan di suhu ruang terlebih dahulu. Simpan di dalam kulkas.

—---

Bahan Topping Es Teler:

200 gr daging kelapa muda

2 buah alpukat

150 gr nangka

50 gr dried coconut fl akes

Cara Membuat:

Potong alpukat dan nangka dengan ukuran sesuai selera (bisa kotak dadu). Sisihkan daging kelapa muda untuk topping. Sangrai daging kelapa muda hingga kecoklatan untuk dried coconut fl akes.

—--

Bahan Kuah Susu:

75 ml Susu Evaporasi Dairy Champ

75 ml Krimer Kental Manis Dairy Champ

70 ml air

Cara Memasak:

Campurkan Susu Evaporasi Dairy Champ, Krimer Kental Manis Dairy Champ, dan air di wadah kosong. Aduk rata hingga semua bahannya larut.

—--

Extra:

Es serut secukupnya

Daun pandan

Cara Penyajian: