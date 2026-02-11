Cara Membuat Pisang Goreng Durian yang Enak dan Manis, Camilan Simple di Rumah

Headline
PISANG goreng adalah makanan ringan yang terbuat dari pisang yang dibalut adonan tepung lalu digoreng hingga matang dan berwarna keemasan.
Pisang goreng sangat populer di Indonesia dan sering dijadikan teman minum teh atau kopi. Pisang goreng bisa disajikan polos atau diberi topping seperti cokelat, keju, susu kental manis, atau bahkan durian.
1. Siapkan Adonan
2. Celupkan Pisang
3. Goreng
4. Sajikan
Agar lebih enak, gunakan pisang yang matang tapi tidak terlalu lembek, jangan terlalu banyak air agar adonan tetap renyah, goreng dengan api sedang supaya tidak cepat gosong.
Pisang goreng durian ini cocok dinikmati saat sore hari bersama teh atau kopi hangat. (Z-4)
Di Ruma Elok, pelanggan bisa menikmati versi dengan tekstur yang lebih crispy yakni Pisang Madu Crispy sehingga cocok dipadukan sebagai teman ngopi.
Selama masa grand opening ini, Pisang Madu Pasti menawarkan promo buy one get one pada produk paket, dengan harga mulai dari Rp15.000 hingga Rp90.000.
Simak ulasan berikut ini tentang cara membuat pisang goreng crispy ala kafe yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber.
Sisca menceritakan, saat itu, teman-temannya dari negara lain sangat menyukai apabila dia membuat pisang goreng sebagai camilan.
