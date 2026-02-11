Cara Membuat Pisang Goreng Durian yang Enak dan Manis, Camilan Simple di Rumah

Pisang Goreng(ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

PISANG goreng adalah makanan ringan yang terbuat dari pisang yang dibalut adonan tepung lalu digoreng hingga matang dan berwarna keemasan.

Pisang goreng sangat populer di Indonesia dan sering dijadikan teman minum teh atau kopi. Pisang goreng bisa disajikan polos atau diberi topping seperti cokelat, keju, susu kental manis, atau bahkan durian.

Berikut Cara Membuat Pisang Goreng Durian

Bahan-bahan

5 buah pisang kepok atau pisang raja.

150 gram daging durian.

150 gram tepung terigu.

2 sendok makan gula pasir.

1 sendok makan susu kental manis.

1/2 sendok teh garam.

1/2 sendok teh vanili.

Air secukupnya.

Minyak untuk menggoreng.

Cara Membuat

1. Siapkan Adonan

Campur tepung terigu, gula, garam, dan vanili.

Tambahkan air sedikit demi sedikit hingga adonan agak kental.

Masukkan daging durian, aduk rata.

2. Celupkan Pisang

Masukkan potongan pisang ke dalam adonan hingga terbalut rata.

3. Goreng

Panaskan minyak dengan api sedang.

Goreng pisang sampai berwarna kuning keemasan dan matang merata.

Angkat dan tiriskan.

4. Sajikan

Bisa ditambah topping seperti keju parut, cokelat leleh, atau susu kental manis agar makin nikmat.

Agar lebih enak, gunakan pisang yang matang tapi tidak terlalu lembek, jangan terlalu banyak air agar adonan tetap renyah, goreng dengan api sedang supaya tidak cepat gosong.

Pisang goreng durian ini cocok dinikmati saat sore hari bersama teh atau kopi hangat. (Z-4)

