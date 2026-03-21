Pria di India Ditemukan Memiliki Ginjal Ketiga Berbentuk Tapal Kuda

Ilustrasi(Freepik)

SEORANG pria berusia 31 tahun di India mengalami kondisi ginjal langka saat menjalani perawatan untuk infeksi saluran kemih (ISK) yang parah.

Pasien mengeluhkan nyeri di sisi kanan punggung bawah selama lima hari, disertai sensasi terbakar saat buang air kecil dan demam hingga 39 derajat Celsius. Pemeriksaan urine menunjukkan adanya bakteri Klebsiella pneumoniae, yang dikenal sebagai penyebab ISK, serta mengonfirmasi infeksi aktif. Meskipun urine keruh, tanda vital lainnya masih normal.

Namun, hasil USG dan CT scan mengejutkan tim medis. Dokter menemukan ginjal ketiga atau ginjal supernumerary yang menyatu dengan ginjal kanan, berbentuk menyerupai tapal kuda.

Dilansir dari Live Science, ginjal supernumerary merupakan kelainan bawaan yang diperkirakan terjadi saat perkembangan janin akibat pembelahan sel abnormal pada tali pusar. Kondisi ini membentuk ginjal tambahan. Beberapa kasus tidak memengaruhi fungsi ginjal dan kerap tidak terdeteksi, namun terkadang dapat memicu infeksi ginjal.

Kondisi Ginjal Lain dan Penanganan Medis

Selain ginjal supernumerary, ginjal kiri dan kanan pasien mengalami pembengkakan dan penumpukan kalkulus (batu ginjal) akibat urine yang lebih pekat. Infeksi lebih serius terlihat pada ginjal kiri, dengan kristal menumpuk di ureter kiri yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih.

Untuk mengatasi masalah ini, dokter memasang stent atau tabung plastik tipis di ureter kiri untuk membantu aliran urine. Pasien juga diberikan antibiotik piperacillin dan tazobactam secara intravena tiga kali sehari, serta levofloxacin tiap dua hari sekali.

Setelah 48 jam pengobatan dan hidrasi, kondisi pasien membaik. Ia diperbolehkan pulang dengan jadwal kontrol sebulan kemudian untuk melepas stent dan menindaklanjuti pengobatan batu ginjal. (Des/I-1)