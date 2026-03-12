Bukan Lagi Mahasiswa, Belum Jadi Dokter: Inilah Realita Kehidupan Koas yang Jarang Diketahui

Ilustrasi(Freepik)

Apa Itu Dokter Koas (Co-Assistant)? Mengenal Tahap Profesi dan Realita Kesibukannya

Pernahkah Anda melihat anak muda mengenakan jas putih pendek (snelli) yang sibuk membawa buku catatan atau berdiri di belakang dokter spesialis saat pemeriksaan di rumah sakit? Mereka adalah Dokter Koas atau Co-Assistant. Meskipun sering dipanggil "Dokter", secara teknis mereka adalah mahasiswa kedokteran yang sedang menempuh tahap pendidikan profesi.

Definisi Dokter Koas

Koas adalah fase di mana seorang mahasiswa yang telah lulus sarjana kedokteran (S.Ked) harus terjun langsung ke rumah sakit pendidikan untuk belajar menangani pasien secara nyata di bawah supervisi dokter senior atau konsulen. Tahap ini merupakan syarat wajib sebelum seseorang bisa mengikuti ujian kompetensi dan mendapatkan gelar Dokter (dr.).

Struktur Pendidikan Koas di Indonesia

Selama masa koas yang berlangsung sekitar 1,5 hingga 2 tahun, mahasiswa akan berputar melalui berbagai departemen atau yang dikenal dengan istilah "stase". Pembagian stase ini umumnya terbagi menjadi dua kelompok:

Stase Mayor: Meliputi Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Bedah, Ilmu Kesehatan Anak, serta Ilmu Kebidanan dan Kandungan (Obgyn).

Meliputi Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Bedah, Ilmu Kesehatan Anak, serta Ilmu Kebidanan dan Kandungan (Obgyn). Stase Minor: Meliputi Ilmu Penyakit Mata, THT, Kedokteran Jiwa, Kulit dan Kelamin, Radiologi, hingga Forensik.

Fakta Menarik Koas 2026 Di tahun 2026, sistem penilaian koas telah bertransformasi menjadi Full Digital Logbook. Setiap tindakan medis, mulai dari menjahit luka hingga membantu persalinan, harus tercatat secara digital dan terintegrasi dengan pangkalan data pendidikan tinggi untuk menjamin kualitas lulusan dokter Indonesia.

Realita Kesibukan: Jadwal Jaga dan Tugas Klinis

Menjadi koas membutuhkan ketahanan fisik dan mental yang luar biasa. Berikut adalah gambaran kesibukan harian mereka:

Dinas Jaga Malam: Koas wajib mengikuti jadwal jaga 24 jam di rumah sakit untuk belajar menangani kasus gawat darurat yang terjadi di luar jam kerja reguler.

Koas wajib mengikuti jadwal jaga 24 jam di rumah sakit untuk belajar menangani kasus gawat darurat yang terjadi di luar jam kerja reguler. Morning Report: Setiap pagi, koas harus melaporkan perkembangan pasien yang mereka rawat kepada dokter konsulen dan siap menerima pertanyaan kritis mengenai diagnosis dan terapi.

Setiap pagi, koas harus melaporkan perkembangan pasien yang mereka rawat kepada dokter konsulen dan siap menerima pertanyaan kritis mengenai diagnosis dan terapi. Pre-test dan Post-test: Di setiap awal dan akhir stase, mereka harus melewati ujian lisan maupun tertulis untuk memastikan kompetensi di departemen tersebut sudah tercapai.

Estimasi Biaya dan Insentif (Update 2026)

Mengingat statusnya sebagai mahasiswa, koas masih membayar biaya pendidikan (UKT) kepada universitas. Namun, pada tahun 2026, pemerintah melalui regulasi kesehatan terbaru mulai mewajibkan rumah sakit pendidikan untuk memberikan Uang Saku/Insentif Makan bagi koas, terutama bagi mereka yang bertugas di unit-unit risiko tinggi atau daerah penugasan khusus.

Aspek Keterangan Gelar Sebelum Koas Sarjana Kedokteran (S.Ked) Durasi Pendidikan 18 - 24 Bulan Output Akhir Sertifikat Profesi Dokter & Ijazah Dokter

People Also Ask (FAQ)

1. Apakah dokter koas sudah boleh mengobati pasien sendiri?

Tidak. Semua tindakan medis yang dilakukan koas harus di bawah supervisi dokter spesialis atau dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di rumah sakit tersebut.

2. Apa perbedaan koas dengan dokter magang (Internship)?

Koas adalah tahap pendidikan profesi (mahasiswa), sedangkan Internship adalah tahap pemahiran bagi mereka yang sudah lulus ujian kompetensi dan sudah menyandang gelar dokter (dr.).

3. Mengapa jas koas berlengan pendek?

Secara tradisional, jas pendek (snelli) menandakan status mereka sebagai mahasiswa profesi, sementara jas panjang biasanya digunakan oleh dokter spesialis atau konsulen, meskipun aturan ini bisa berbeda di tiap institusi.