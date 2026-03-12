Bukan Lagi Mahasiswa, Belum Jadi Dokter: Inilah Realita Kehidupan Koas yang Jarang Diketahui

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Pernahkah Anda melihat anak muda mengenakan jas putih pendek (snelli) yang sibuk membawa buku catatan atau berdiri di belakang dokter spesialis saat pemeriksaan di rumah sakit? Mereka adalah Dokter Koas atau Co-Assistant. Meskipun sering dipanggil "Dokter", secara teknis mereka adalah mahasiswa kedokteran yang sedang menempuh tahap pendidikan profesi.
Koas adalah fase di mana seorang mahasiswa yang telah lulus sarjana kedokteran (S.Ked) harus terjun langsung ke rumah sakit pendidikan untuk belajar menangani pasien secara nyata di bawah supervisi dokter senior atau konsulen. Tahap ini merupakan syarat wajib sebelum seseorang bisa mengikuti ujian kompetensi dan mendapatkan gelar Dokter (dr.).
Selama masa koas yang berlangsung sekitar 1,5 hingga 2 tahun, mahasiswa akan berputar melalui berbagai departemen atau yang dikenal dengan istilah "stase". Pembagian stase ini umumnya terbagi menjadi dua kelompok:
Di tahun 2026, sistem penilaian koas telah bertransformasi menjadi Full Digital Logbook. Setiap tindakan medis, mulai dari menjahit luka hingga membantu persalinan, harus tercatat secara digital dan terintegrasi dengan pangkalan data pendidikan tinggi untuk menjamin kualitas lulusan dokter Indonesia.
Menjadi koas membutuhkan ketahanan fisik dan mental yang luar biasa. Berikut adalah gambaran kesibukan harian mereka:
Mengingat statusnya sebagai mahasiswa, koas masih membayar biaya pendidikan (UKT) kepada universitas. Namun, pada tahun 2026, pemerintah melalui regulasi kesehatan terbaru mulai mewajibkan rumah sakit pendidikan untuk memberikan Uang Saku/Insentif Makan bagi koas, terutama bagi mereka yang bertugas di unit-unit risiko tinggi atau daerah penugasan khusus.
|Aspek
|Keterangan
|Gelar Sebelum Koas
|Sarjana Kedokteran (S.Ked)
|Durasi Pendidikan
|18 - 24 Bulan
|Output Akhir
|Sertifikat Profesi Dokter & Ijazah Dokter
1. Apakah dokter koas sudah boleh mengobati pasien sendiri?
Tidak. Semua tindakan medis yang dilakukan koas harus di bawah supervisi dokter spesialis atau dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di rumah sakit tersebut.
2. Apa perbedaan koas dengan dokter magang (Internship)?
Koas adalah tahap pendidikan profesi (mahasiswa), sedangkan Internship adalah tahap pemahiran bagi mereka yang sudah lulus ujian kompetensi dan sudah menyandang gelar dokter (dr.).
3. Mengapa jas koas berlengan pendek?
Secara tradisional, jas pendek (snelli) menandakan status mereka sebagai mahasiswa profesi, sementara jas panjang biasanya digunakan oleh dokter spesialis atau konsulen, meskipun aturan ini bisa berbeda di tiap institusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved