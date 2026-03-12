Ilustrasi(Dok. Mayapada hospital)

Mengenal Dokter Ortopedi: Spesialisasi, Prosedur, dan Kapan Harus Berkonsultasi

Menjaga kesehatan sistem gerak adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup yang mandiri. Di dunia medis, ahli yang secara khusus menangani tulang, sendi, ligamen, dan otot adalah Dokter Ortopedi. Di Indonesia, dokter ini memiliki gelar spesialis Sp.OT (Spesialis Ortopedi dan Traumatologi).

Apa Itu Dokter Ortopedi?

Dokter Ortopedi adalah dokter spesialis yang berfokus pada diagnosis, pengobatan, serta rehabilitasi gangguan pada sistem muskuloskeletal. Sistem ini tidak hanya mencakup tulang, tetapi juga seluruh struktur yang memungkinkan tubuh manusia bergerak, termasuk tendon, saraf, dan jaringan lunak.

9 Subspesialisasi Ortopedi di Indonesia

Memasuki tahun 2026, pembagian keahlian dokter ortopedi di Indonesia semakin spesifik guna memberikan penanganan yang lebih presisi. Berikut adalah subspesialisasi resmi menurut Kolegium Ortopaedi dan Traumatologi Indonesia (KOTI):

Baca juga : Lagu Spot Kolaborasi Zico dan Jennie BlackPink Resmi Dirilis!

Orthopaedic Spine: Fokus pada masalah tulang belakang dan saraf terjepit (HNP).

Fokus pada masalah tulang belakang dan saraf terjepit (HNP). Hip and Knee: Ahli dalam penggantian sendi panggul dan lutut (Arthroplasty).

Ahli dalam penggantian sendi panggul dan lutut (Arthroplasty). Hand, Upper Limb & Microsurgery: Menangani area tangan hingga bahu dengan prosedur mikro yang detail.

Menangani area tangan hingga bahu dengan prosedur mikro yang detail. Orthopaedic Oncology: Spesialis penanganan tumor dan kanker pada tulang.

Spesialis penanganan tumor dan kanker pada tulang. Pediatric Orthopaedic: Masalah tulang dan sendi bawaan atau didapat pada anak-anak.

Masalah tulang dan sendi bawaan atau didapat pada anak-anak. Orthopaedic Sport Injury: Fokus pada cedera atlet seperti robekan ligamen (ACL) atau meniskus melalui teknik minimal invasif.

Teknologi Medis Terbaru 2026 Rumah sakit utama di Indonesia kini telah mengadopsi Robotic-Assisted Surgery. Teknologi ini memungkinkan dokter melakukan operasi penggantian sendi dengan tingkat presisi milimeter, sehingga masa pemulihan pasien menjadi jauh lebih cepat dibandingkan metode konvensional.

Kapan Anda Harus Berkonsultasi ke Dokter Sp.OT?

Banyak orang sering menunda pergi ke dokter karena menganggap keluhan yang dialami masih ringan. Namun, ada beberapa tanda yang perlu Anda waspadai:

Nyeri Kronis: Rasa sakit pada sendi atau tulang yang menetap lebih dari dua minggu.

Rasa sakit pada sendi atau tulang yang menetap lebih dari dua minggu. Keterbatasan Gerak: Kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari seperti naik tangga atau menggenggam benda.

Kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari seperti naik tangga atau menggenggam benda. Cedera Akut: Mengalami benturan keras yang mengakibatkan perubahan bentuk anggota tubuh atau pembengkakan hebat.

Mengalami benturan keras yang mengakibatkan perubahan bentuk anggota tubuh atau pembengkakan hebat. Kesemutan Menetap: Adanya mati rasa atau sensasi kesemutan yang menjalar, yang sering kali berkaitan dengan masalah saraf di tulang belakang.

Estimasi Biaya Konsultasi dan Tindakan (2026)

Biaya konsultasi dokter spesialis orthopedi di rumah sakit swasta kota besar saat ini berkisar antara Rp450.000 hingga Rp1.200.000. Berikut adalah estimasi biaya beberapa tindakan medis populer:

Jenis Tindakan Estimasi Biaya (Rupiah) Operasi Penggantian Sendi (TKR/THR) 60.000.000 - 160.000.000 Arthroscopy (Bedah Lubang Kunci) 35.000.000 - 80.000.000 Operasi Patah Tulang (Pasang Pen) 25.000.000 - 90.000.000

People Also Ask (FAQ)

1. Apakah dokter ortopedi selalu melakukan operasi?

Tidak. Sebagian besar kasus ditangani dengan metode non-bedah seperti fisioterapi, obat-obatan, atau suntikan sendi. Operasi adalah opsi terakhir jika metode konservatif tidak memberikan hasil.

2. Apa perbedaan Ortopedi dan Traumatologi?

Orthopedi fokus pada gangguan sistem gerak secara umum (seperti pengapuran), sedangkan Traumatologi fokus pada penanganan cedera akut akibat kecelakaan atau trauma fisik.

3. Apakah layanan ini ditanggung BPJS?

Ya, prosedur ortopedi yang bersifat medis dan darurat ditanggung oleh BPJS Kesehatan selama mengikuti alur rujukan yang berlaku.