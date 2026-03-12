Mengenal Dokter Orthopedi: Spesialisasi, Prosedur, dan Kapan Harus Berkonsultasi

Headline
Menjaga kesehatan sistem gerak adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup yang mandiri. Di dunia medis, ahli yang secara khusus menangani tulang, sendi, ligamen, dan otot adalah Dokter Orthopedi. Di Indonesia, dokter ini memiliki gelar spesialis Sp.OT (Spesialis Ortopedi dan Traumatologi).
Dokter Orthopedi adalah dokter spesialis yang berfokus pada diagnosis, pengobatan, serta rehabilitasi gangguan pada sistem muskuloskeletal. Sistem ini tidak hanya mencakup tulang, tetapi juga seluruh struktur yang memungkinkan tubuh manusia bergerak, termasuk tendon, saraf, dan jaringan lunak.
Memasuki tahun 2026, pembagian keahlian dokter orthopedi di Indonesia semakin spesifik guna memberikan penanganan yang lebih presisi. Berikut adalah subspesialisasi resmi menurut Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia (KOTI):
Rumah sakit utama di Indonesia kini telah mengadopsi Robotic-Assisted Surgery. Teknologi ini memungkinkan dokter melakukan operasi penggantian sendi dengan tingkat presisi milimeter, sehingga masa pemulihan pasien menjadi jauh lebih cepat dibandingkan metode konvensional.
Banyak orang sering menunda pergi ke dokter karena menganggap keluhan yang dialami masih ringan. Namun, ada beberapa tanda yang perlu Anda waspadai:
Biaya konsultasi dokter spesialis orthopedi di rumah sakit swasta kota besar saat ini berkisar antara Mata Uang Rupiah 450.000 hingga 1.200.000. Berikut adalah estimasi biaya beberapa tindakan medis populer:
|Jenis Tindakan
|Estimasi Biaya (Rupiah)
|Operasi Penggantian Sendi (TKR/THR)
|60.000.000 - 160.000.000
|Arthroscopy (Bedah Lubang Kunci)
|35.000.000 - 80.000.000
|Operasi Patah Tulang (Pasang Pen)
|25.000.000 - 90.000.000
1. Apakah dokter orthopedi selalu melakukan operasi?
Tidak. Sebagian besar kasus ditangani dengan metode non-bedah seperti fisioterapi, obat-obatan, atau suntikan sendi. Operasi adalah opsi terakhir jika metode konservatif tidak memberikan hasil.
2. Apa perbedaan Orthopedi dan Traumatologi?
Orthopedi fokus pada gangguan sistem gerak secara umum (seperti pengapuran), sedangkan Traumatologi fokus pada penanganan cedera akut akibat kecelakaan atau trauma fisik.
3. Apakah layanan ini ditanggung BPJS?
Ya, prosedur orthopedi yang bersifat medis dan darurat ditanggung oleh BPJS Kesehatan selama mengikuti alur rujukan yang berlaku.
