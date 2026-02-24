Panduan Olahraga Saat Puasa untuk Lansia: Jenis, Waktu, dan Tips Aman

Ilustrasi(Freepik.com)

Menjaga aktivitas fisik saat berpuasa tetap penting bagi lanjut usia (lansia) untuk mempertahankan kekuatan otot dan fungsi jantung. Namun, perubahan metabolisme dan risiko dehidrasi menuntut penyesuaian khusus agar olahraga tetap memberikan manfaat tanpa membahayakan kesehatan.

Waktu Terbaik Olahraga bagi Lansia

Pemilihan waktu sangat menentukan keamanan lansia saat berolahraga di bulan Ramadhan. Berikut adalah dua waktu yang paling disarankan:

Sore Hari Menjelang Berbuka: Dilakukan 30-45 menit sebelum Magrib. Keuntungan utama adalah cairan yang hilang dapat segera diganti saat berbuka.

Setelah Salat Tarawih: Saat tubuh sudah memiliki energi dari makanan berbuka dan asupan cairan yang cukup.

Jenis Olahraga Low Impact yang Direkomendasikan

Lansia sebaiknya memilih jenis latihan yang tidak memberikan tekanan berlebih pada sendi dan tulang:

Jenis Olahraga Manfaat Utama Jalan Santai Meningkatkan sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Senam Peregangan Menjaga kelenturan sendi dan mencegah kekakuan otot. Yoga/Tai Chi Melatih keseimbangan tubuh untuk mencegah risiko jatuh. Latihan Beban Ringan Mencegah penyusutan massa otot (sarkopenia).

Tips Keamanan Olahraga Lansia Saat Puasa

Agar tetap aman selama beraktivitas, perhatikan poin-poin berikut:

Hidrasi Optimal: Pastikan mengonsumsi air putih yang cukup saat sahur dan berbuka untuk mencegah dehidrasi selama olahraga. Perhatikan Intensitas: Jangan mengejar target keringat atau kecepatan. Fokus pada gerakan yang benar dan kenyamanan tubuh. Gunakan Alas Kaki yang Tepat: Gunakan sepatu olahraga yang stabil untuk mendukung keseimbangan dan melindungi sendi kaki. Konsultasi Dokter: Bagi lansia dengan riwayat penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi, sangat disarankan berkonsultasi dengan dokter mengenai batas detak jantung yang aman.

People Also Ask (FAQ)

Bolehkah lansia olahraga setiap hari saat puasa?

Sangat diperbolehkan asalkan durasinya singkat (15-20 menit) dan intensitasnya ringan. Namun, memberikan jeda istirahat satu hari di antara sesi olahraga juga baik untuk pemulihan otot.

Apa yang harus dilakukan jika lansia merasa pusing saat olahraga?

Segera hentikan aktivitas, duduk atau berbaring di tempat yang sejuk, dan pantau kondisi. Jika pusing tidak hilang atau disertai keringat dingin, segera batalkan puasa untuk asupan energi dan hubungi bantuan medis jika diperlukan.

Kesimpulan

Puasa bukan alasan bagi lansia untuk berhenti bergerak. Dengan memilih waktu yang tepat dan jenis olahraga yang rendah dampak, lansia dapat tetap bugar, menjaga massa otot, dan meningkatkan kualitas hidup selama bulan suci Ramadhan. Ingatlah bahwa kesehatan dan keselamatan adalah prioritas utama.