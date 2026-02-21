Japanese Interval Walking: Panduan Lengkap dan Manfaat Sehatnya

Ilustrasi(Freepik.com)

Pernahkah Anda merasa bosan dengan jalan kaki biasa yang memakan waktu lama namun hasilnya kurang terasa? Kini hadir tren kesehatan bernama Japanese Interval Walking (IWT). Metode ini dikembangkan oleh Dr. Hiroshi Nose dari Universitas Shinshu, Jepang, sebagai solusi olahraga efisien bagi segala usia.

Teknik Dasar Japanese Interval Walking

Inti dari metode ini adalah variasi intensitas. Anda tidak berjalan dengan kecepatan yang sama dari awal hingga akhir. Polanya adalah:

3 Menit Jalan Cepat: Berjalan dengan tenaga sekitar 70-80% dari kemampuan maksimal Anda.

Berjalan dengan tenaga sekitar 70-80% dari kemampuan maksimal Anda. 3 Menit Jalan Santai: Berjalan perlahan untuk memulihkan napas.

Siklus ini diulang sebanyak 5 kali, sehingga total waktu inti adalah 30 menit. Jika dilakukan secara rutin 4 kali seminggu, manfaatnya diklaim melebihi jalan kaki 10.000 langkah biasa.

Baca juga : Japanese Interval Walking, Cara Sederhana Jaga Kebugaran

Keunggulan Utama Menurut Sains Penelitian menunjukkan bahwa peserta yang melakukan Japanese Interval Walking selama 5 bulan mengalami peningkatan kekuatan otot paha sebesar 10% dan peningkatan kebugaran aerobik sebesar 20%.

Manfaat Kesehatan yang Terbukti

1. Menjaga Kesehatan Jantung

Fluktuasi kecepatan dalam interval melatih jantung untuk memompa darah lebih efisien, yang pada akhirnya membantu menurunkan tekanan darah sistemik.

2. Membakar Kalori Lebih Banyak

Karena melibatkan intensitas tinggi (brisk walking), tubuh membakar lebih banyak lemak dibandingkan jalan santai dengan durasi yang sama.

3. Ramah untuk Sendi dan Lansia

Berbeda dengan lari, Japanese Interval Walking tetap menjaga satu kaki di tanah, sehingga meminimalkan beban pada lutut dan pinggul.

Panduan Langkah demi Langkah untuk Pemula

Postur Tubuh: Berdiri tegak, pandangan ke depan, dan ayunkan lengan secara alami. Langkah Panjang: Saat fase jalan cepat, usahakan mengambil langkah yang lebih lebar dari biasanya. Gunakan Timer: Gunakan ponsel atau jam tangan untuk memastikan Anda tepat berganti ritme setiap 3 menit. Konsistensi: Lakukan minimal 4 kali seminggu untuk merasakan perubahan pada kebugaran tubuh dalam 2-4 minggu.

Kesimpulan

Japanese Interval Walking adalah bukti bahwa olahraga tidak harus rumit atau mahal. Dengan memanfaatkan prinsip interval, jalan kaki sederhana bertransformasi menjadi latihan kardio yang sangat efektif untuk menjaga kesehatan jangka panjang.