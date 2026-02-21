Ibu Hamil & Menyusui Ingin Puasa? Lakukan 7 Trik Ini Agar Janin & Bayi Tetap Sehat

Headline
Menjalankan ibadah puasa bagi ibu hamil dan menyusui memerlukan perhatian khusus. Meskipun diperbolehkan secara agama untuk tidak berpuasa jika merasa tidak mampu, banyak ibu yang tetap ingin menjalankan kewajiban ini. Agar kesehatan ibu dan buah hati tetap terjaga, diperlukan manajemen nutrisi dan hidrasi yang ketat.
Berdasarkan rekomendasi kesehatan, berikut adalah kriteria umum ibu yang diperbolehkan berpuasa:
Kualitas makanan jauh lebih penting daripada kuantitas. Berikut panduan komposisi piring makan Anda:
|Waktu Makan
|Rekomendasi Menu
|Sahur
|Karbohidrat kompleks (nasi merah/oat), protein tinggi (telur/daging), sayuran berserat tinggi, dan buah mengandung air (semangka/melon).
|Buka Puasa
|Awali dengan 3 butir kurma dan air hangat. Hindari makanan terlalu manis atau berminyak secara berlebihan agar tidak terjadi lonjakan gula darah mendadak.
Kebutuhan cairan ibu hamil dan menyusui meningkat hingga 2,5 - 3 liter per hari. Untuk memenuhinya tanpa merasa kembung, gunakan pola berikut:
Jangan memaksakan diri. Segera batalkan puasa jika Anda mengalami gejala berikut:
Puasa bagi ibu hamil dan menyusui adalah pilihan yang harus didasari pada kesiapan fisik. Dengan pola makan gizi seimbang, hidrasi yang cukup, serta istirahat yang berkualitas, ibu tetap dapat menjalankan ibadah dengan nyaman tanpa mengorbankan kesehatan buah hati.
Apakah puasa mengurangi produksi ASI?
Secara kualitas (nutrisi mikro), ASI tidak banyak berubah. Namun, jika ibu dehidrasi berat, volume ASI bisa menurun sementara. Pastikan asupan cairan tetap terjaga di malam hari.
Bolehkah ibu hamil trimester pertama puasa?
Trimester pertama adalah masa krusial pembentukan organ janin dan biasanya disertai mual muntah (morning sickness). Sebaiknya hindari berpuasa jika kondisi fisik belum stabil.
