Perawatan Kulit Praktis Kian Populer, Oligio X Resmi Diperkenalkan

Privee Clinic menghadirkan Oligio X sebagai bagian dari komitmen untuk menyediakan inovasi terbaru di dunia perawatan kulit. Oligio X bekerja menggunakan teknologi monopolar radiofrequency (RF) yang berfokus pada pengencangan kulit, stimulasi kolagen, sert

TREN perawatan estetika non-bedah terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan solusi kecantikan yang praktis, aman, dan minim downtime. Kini, teknologi terbaru kembali hadir di Indonesia melalui peluncuran Oligio X, perangkat lifting dan skin tightening berbasis radiofrequency generasi terbaru yang menawarkan hasil natural tanpa prosedur operasi.

Teknologi ini resmi diperkenalkan oleh Privee Clinic dalam acara bertajuk 'The Reveal of Oligio X' yang digelar di Jakarta, pada 29 Maret 2026.

Sebagai salah satu klinik estetika premium, Privee Clinic menghadirkan Oligio X sebagai bagian dari komitmen untuk menyediakan inovasi terbaru di dunia perawatan kulit. Oligio X bekerja menggunakan teknologi monopolar radiofrequency (RF) yang berfokus pada pengencangan kulit, stimulasi kolagen, serta peningkatan elastisitas secara alami. Energi panas yang dihasilkan membantu merangsang lapisan kulit lebih dalam tanpa merusak permukaan, sehingga memberikan efek lifting yang terlihat bertahap namun signifikan.

Keunggulan utama dari teknologi ini terletak pada sistem pendingin (cooling system) yang mampu memberikan sensasi nyaman selama prosedur berlangsung. Dengan adanya cooling burst di setiap shot, rasa panas dapat diminimalkan tanpa mengurangi efektivitas energi yang dihantarkan ke kulit.

Hasil perawatan dijanjikan tidak hanya lebih nyaman, tetapi juga memberikan efek tightening yang lebih merata di seluruh area wajah, dengan downtime yang sangat minimal.

Dalam acara peluncuran tersebut juga dilakukan demonstrasi penggunaan alat melalui sesi live treatment yang dilakukan oleh Head Doctor Privee Clinic, dr. Almond Wibowo. Demonstrasi ini memberikan gambaran nyata mengenai prosedur, tingkat kenyamanan, serta hasil yang dapat diperoleh dari treatment tersebut.

dr. Almond Wibowo menjelaskan kehadiran Oligio X merupakan bagian dari upaya menghadirkan teknologi estetika modern yang tidak hanya efektif, tetapi juga mengutamakan kenyamanan pasien.

"Teknologi ini dirancang untuk memberikan hasil lifting yang natural dengan prosedur yang lebih nyaman dan minim risiko. Kami ingin memastikan setiap pasien mendapatkan pengalaman treatment yang optimal," ujarnya dalam keterangan resmi.

Selain itu, acara ini juga menghadirkan penyanyi Yuni Shara yang didapuk sebagai Indonesia Brand Ambassador Oligio. Kehadirannya menjadi salah satu sorotan dalam peluncuran, sekaligus memperkuat pesan pentingnya memilih perawatan estetika yang aman dan berkualitas.

Dalam kesempatan tersebut, Yuni Shara berbagi pandangannya mengenai pentingnya perawatan yang tepat, terutama di tengah banyaknya pilihan treatment yang tersedia saat ini. Ia menekankan faktor keamanan dan hasil natural menjadi pertimbangan utama dalam memilih prosedur kecantikan.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan kulit jangka panjang, pendekatan berbasis teknologi seperti Oligio X dinilai semakin relevan. Ke depan, teknologi non-surgical seperti ini diperkirakan akan semakin menjadi pilihan utama, terutama bagi mereka yang menginginkan solusi praktis tanpa mengorbankan kualitas hasil perawatan. (E-1)