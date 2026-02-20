Favorit Niche Kreator Perempuan, Konten Fesyen hingga Kecantikan, Namun Konsistensi dan Keunikan Tetap Jadi Penentu!

Pelatihan kreator konten Folago Academy Workshop 2026 diselenggarakan di Jakarta, Minggu (15/2). Pada sa;ah satu sesi menghadirkan Andri Yadi, seorang mantan office boy yang merintis profesi kreator pada 2021. Andri kini menjadi afiliator di TikTok dengan(Dok Istimewa)

Jelita, kamu tengah menjajaki peluang untuk jadi kreator konten atau yang sekarang juga cukup disebut kreator? Simak paparan dari Operational Director Assistant Folago Sachrul Moelyadi.

“Potensi paling besar bagi kreator perempuan paling besar ada di kategori gaya hidup, kecantikan, fesyen, pengasuhan, isu keluarga, edukasi, dan belanja. Engagement dan daya beli audiens di kategori ini cenderung kuat, sehingga potensinya juga sangat besar. Namun pada dasarnya, peluang terbuka di semua niche, selama positioning dan strateginya tepat,” kata Sachrul dalam acara Folago Academy Workshop 2026 di Jakarta, Minggu (15/2).

Catatan lainnya, kreator perempuan juga perlu memiliki niche yang jelas, konsistensi konten, personal branding yang kuat, serta kemampuan membangun engagement dengan audiens. “Yang terpenting bukan hanya jenis kontennya, tapi value dan keunikan yang ditawarkan dalam setiap konten,” kata Sachrul.

Para kreator, termasuk para perempuan, baik yang masih merintis maupun telah serius menjadikan konten sebagai profesinya, direkomendasikan untuk bergabung dalam ekosistem, sehingga bisa terus mengasah keterampilan, membangun jejaring, sekaligus tergabung dalam manajemen. Salah satu ekosistem itu, kata Sachrul, adalah Folago Academy yang rutin menyelenggarakan pelatihan.

“Kreator dapat bergabung dalam ekosistem melalui pendaftaran dan proses kurasi oleh tim. Kurasi berdasarkan potensi dan kesesuaian dengan ekosistem.”

Pelatihan di Jakarta, bertema “Building the Next Generation of Digital Powerhouse,” itu dikuti 250 peserta. Mereka juga mendapat penawaran untuk bergabung dalam Folago Community yang menghimpun para kreator konten, live streamer, afiliator, social commerce creator, serta talent digital dari berbagai kategori, termasuk hiburan. Wadahnya, ada Folago Affiliate, Folago Go, dan Folago Entertainment.

“Kami fokus pada pengembangan dan manajemen kreator digital. Pertumbuhan ekonomi kreator sebagai salah satu pilar penting dalam transformasi ekonomi digital Indonesia. Di sini tersedia program edukatif terstruktur yang membantu kreator memahami monetisasi, branding pribadi, pengembangan audiens, dan pengoptimalan ekosistem digital,” ujar Sachrul.

Pada proses pelatihan dan inkubasi dalam akademi, lanjut Sachrul, para kreator akan mendapatakan materi personal branding, strategi konten, monetisasi (go&live), optimalisasi live streaming, social commerce, hingga manajemen karier kreator secara profesional.

Terkait isu yang menyebutkan kunci menjadi kreator adalah konten yang viral, Sachrul menegaskan, angka dan viralitas bukan penentu utama. Strategi yang harus dimiliki seorang kreator adalah pembangunan sistem dan keberlanjutan monetisasi. “Syarat menjadi kreator di Folago sesuangguhnya adalah akun aktif, niche yang jelas, konsistensi membuat konten, serta komitmen untuk berkembang secara profesional. Jumlah followers bukan satu-satunya indikator,” kata Sachrul.

Dengan potensi pasar dan kreativitas para kreatornya, lanjut Sachrul, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi digital powerhouse kelas dunia. Pendapatan para kreator sendiri bergantung pada performa dan strategi monetisasi, salah satunya dari live gifting, social commerce, brand collaboration, campaign, dan incentive berbasis performa. “Dengan strategi yang tepat, kreator berpotensi menjadikan ini sebagai sumber penghasilan utama.

Pada sesi pelatihan, Head of Folago Academy Fajrin Sahaf, menjelaskan salah satu prioritas pihaknya adalah menyusun roadmap pengembangan kreator agar terhubung dengan kebutuhan industri. Materi yang disampaikan adalah penguatan fondasi profesionalisme kreator, termasuk pemetaan niche, konsistensi konten, dan strategi pertumbuhan berbasis data.

Pembahasan dilanjutkan Creator Manager Folago GO Yasmin yang menjelaskan peluang pengembangan kreator dalam ekosistem, pendekatan strategis dalam membangun komunitas dan memperluas jangkauan audiens.

Dari sisi Live Entertainment, Talent Manager Folago Live Entertainment Andrawan Diponugroho, menjelaskan potensi monetisasi melalui live streaming yang dikelola secara profesional. Ia menekankan pentingnya manajemen talenta dan performa jangka panjang.

Sedangkan dari aspek Social Commerce, diberikan materi integrasi strategi konten dengan pendekatan konversi dan pengoptimalan penjualan melalui fitur social commerce. Ini merupakan bagian dari model bisnis kreator yang semakin berkembang.

Sebagai sesi inspiratif, hadir Andri Yadi, seorang office boy yang melanjutkan karier sebagai koordinator sales marketing serta merintis profesi kreator pada 2021. Dengan keterbatasan pengetahuan dan gadget, Andri kini menjadi afiliator di TikTok dengan pengikut 5,3 juta.

“Pada Juli 2021, saya bergabung menjadi kreator affiliate dan mulai aktif mempromosikan produk mi instan di TikTok. Bulan pertama dan kedua komisi yang didapat masih sangat kecil, tetapi pada bulan ketiga, saya tidak menyangka bisa memperoleh omzet miliaran rupiah. Kreator membutuhkan konsistensi, strategi, dan dukungan ekosistem,” kata pemilik akun Andriyadishow yang kini mempekerjakan 5 orang temannya untuk membantu membuat konten. (X-8)