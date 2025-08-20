Kiat Jadi Affiliator Sukses Ala Hasan Abdurrahman, Raup Puluhan Juta Per Bulan

Hasan Abdurrahman(MI/Nike Amelia Sari)

MEMPROMOSIKAN suatu barang atau produk melalui dunia digital sudah tidak asing lagi di era saat ini. Dalam dunia digital marketing, program afiliasi menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan penjualan produk maupun layanan. Seorang afiliator berperan sebagai pihak ketiga yang mempromosikan produk milik suatu perusahaan, lalu mendapatkan komisi ketika terjadi pembelian melalui link yang mereka bagikan.

Hasan Abdurrahman, seorang pemuda asal Bandung merupakan seorang afiliator yang menghasilkan pendapatan puluhan juta rupiah per bulan. Hasan merupakan afiliator dari platform ecommerce Lazada dalam program Lazada Affiliate.

Memulai perjalanannya sebagai talent livestreaming di sebuah agensi digital, kemauan Hasan untuk terus belajar membawanya mendalami industri ecommerce dan affiliate marketing. Ia kemudian mempelajari berbagai strategi pemasaran digital, mulai dari membuat konten video pendek, memanfaatkan tren media sosial, hingga memahami perilaku belanja audiens. Berbekal peralatan sederhana di rumah, Hasan secara konsisten terus membuat konten dan perlahan membangun basis audiens yang loyal hingga sekarang.

Berkat konsistensi dan strategi yang tepat, Hasan kini mempekerjakan tujuh orang sebagai tim konten. Tim ini bertugas mengelola riset produk, membuat konten kreatif, mengoptimasi kanal media sosial, hingga menganalisis performa kampanye. Kerja kerasnya juga mengantarkan Hasan ke ajang Lazada Affiliates Southeast Asia Awards 2025 di Bangkok sebagai salah satu dari 20 mitra affiliate terbaik Indonesia.

Lalu, bagaimana kiat ampuh menjadi afiliator sukses ala Hasan Abdurrahman? Yuk, simak sebagai berikut:

1. Mulai Aja Dulu

Dalam acara Media Workshop bertajuk Cuan Bareng Lazada lewat Lazada Affiliate yang digelar di On3 Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8), Hasan mengungkapn kunci pertama ialah memulai. Sebab, sesuatu yang tidak dimulai tidak akan membuahkan hasil sama sekali.

"Mulai aja dulu," katanya.

2. Konsisten

Konsisten dalam mempromosikan produk. Apabila kamu berniat membuat konten atau siaran langsung (live streaming) setiap hari, kamu harus konsisten membuat dan mengunggahnya.

3. Jangan berhenti

Selain itu, hal penting lainnya ialah tetap semangat dan terus melakukannya. Tak jarang afiliator yang memulai dari nol, seperti yang dialami oleh Hasan.

"Saya mulai dari follower nol. Tetap semangat dan terus melakukannya akan membantu meningkatkan jumlah followers dan membangun kepercayaan para pembeli," ungkapnya.

“Lazada Affiliate membuka kesempatan bagi saya untuk mengakses ekosistem, teknologi, dan peluang yang sebelumnya belum pernah saya bayangkan. Tidak perlu jadi influencer atau punya follower ribuan dulu, semua bisa jadi bagian proses berkembang. Kini, saya bisa membangun mimpi dalam pemasaran digital, sekaligus memberdayakan orang-orang di sekitar saya melalui Lazada Affiliate," tuturnya.

Saat ini, Hasan tengah menempuh pendidikan S2 di bidang Youngpreneur sambil mempersiapkan peluncuran agensi pemasaran digital miliknya. Kontribusi pemengaruh (influencer) marketing pada tingkat penjualan di platform ecommerce di Asia Tenggara diproyeksikan akan berada pada angka 14-18% pada 2029.

Program Affiliate

Salah satu pilar penting dalam strategi pemasaran ini ialah affiliate. Berdasarkan survei Populix Affiliate Insights di Indonesia mencatat bahwa 59% konsumen pernah membeli produk lewat link affiliate. Angka ini menunjukkan potensi besar yang ditawarkan industri pemasaran berbasis rekomendasi di Indonesia, yang tidak hanya menguntungkan merek, tetapi juga menawarkan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Menanggapi potensi tersebut, Lazada, baru-baru ini berinvestasi tahunan sebesar USD100 juta atau sekitar Rp1,6 triliun untuk kanal Lazada Affiliate. Investasi ini ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekosistem affiliate melalui pengembangan struktur komisi yang lebih kompetitif, pemberian insentif berbasis performa, serta peluncuran fitur-fitur pemberdayaan yang dapat mempermudah mitra affiliate dalam memaksimalkan potensi mereka.

Sebagai informasi, program Lazada Affiliate merupakan program yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan penghasilan dari penjualan melalui link yang dibagikan ke orang lain. Program ini dirancang untuk menjadi jembatan antara label atau penjual dengan berbagai lapisan kreator, mulai dari influencer, kreator konten, hingga pembeli biasa seiring meningkatnya tren belanja daring pasca-pandemi dan rekomendasi berbasis influencer.

“Lazada Affiliate merupakan bentuk nyata dari visi jangka panjang Lazada untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi semua pihak. Tak hanya brand dan penjual, kini pembeli biasa pun dapat turut serta meraih keuntungan dari platform eCommerce tanpa perlu memiliki modal besar,” ujar Head of Regional Affiliate, Lazada Group, Jared Chan.

Jared mengatakan melalui Lazada Affiliate, mitra mendapatkan peluang pendapatan yang sepadan dengan performa yang diberikan, sementara label dan penjual mendapatkan konversi penjualan dengan biaya pemasaran yang lebih efisien. Tak hanya itu, dari segi ekosistem ecommerce, strategi pemasaran ini juga turut mengakselerasi pertumbuhan transaksi, engagement pengguna, hingga penguatan ekonomi digital di Indonesia.

Kampanye 9.9

Pada rangkaian festival belanja akhir tahun di Lazada, yang akan dimulai melalui kampanye 9.9, dipastikan para mitra affiliate, label, dan penjual di Lazada bisa meraih keuntungan berlipat dalam gelaran tersebut. Lazada pun mempersiapkan berbagai program teranyar di kanal Lazada Affiliate.

“Kami telah mempersiapkan berbagai program tantangan untuk para mitra affiliate dengan insentif tambahan, dengan harapan mereka semakin termotivasi dalam menjalankan bisnis afiliasinya saat festival belanja 9.9 di Lazada pada September mendatang,” jelas Jared.

Tantangan (challenge) bagi mitra affiliate yang bakal mendapatkan insentif dan hadiah tambahan yakni nilai penjualan tertinggi, baik dari skala Asia Tenggara maupun Indonesia, serta bagi mitra affiliate "rising star” yang berhasil meningkatkan visibilitas dan penjualannya. Jelang festival belanja 9.9, Lazada juga memperkenalkan laman mini store eksklusif dengan diskon produk spesial dan penawaran “happy hour” bagi para mitra affiliate terbaik agar bisa mendorong konversi penjualan lebih tinggi.(M-2)