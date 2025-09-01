Dorong Pengasuhan Positif Anak Usia Dini

Ilustrasi(Dok UBL)

UNIVERSITAS Budi Luhur (UBL) melaksanakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di PAUD Citra Mandiri, Desa Cilayang, Curugbitung, Kabupaten Lebak, Banten,pekan lalu.

Kegiatan ini menggandeng Paguyuban Orang Tua Murid dan Guru (POMG) dalam rangka memperkuat kolaborasi pengasuhan dan pembelajaran Anak Usia Dini menuju terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.

Melalui keterangan yang diterima, kegiatan ini menghadirkan Psikolog Anak, Cornelia Amita, M.Psi, yang memberikan pendampingan kepada 32 orang tua dan 6 guru. Materi yang disampaikan penerapan prinsip pengasuhan positif, strategi membantu anak mengatur emosi, hingga penyusunan rutinitas sehat yang dapat dilakukan di rumah.

“Kenapa orang tua perlu paham pengasuhan positif? Karena jika anak merasa aman dan dihargai, anak-anak akan senang belajar tanpa perlu dipaksa,” ujar Psikolog yang akrab disapa Bu Mita.

Salah satu luaran utama dari kegiatan PKM ini adalah Panduan Pengasuhan Positif untuk Orang Tua Anak Usia Dini, yang disusun berbasis keseharian agar mudah dipahami dan diaplikasikan.

Panduan ini dapat diunduh melalui website maupun aplikasi. Selain itu, dilaksanakan pula sesi parenting interaktif dengan metode partisipatif, simulasi, serta pemutaran video edukasi untuk mendorong orang tua melakukan stimulasi awal tanpa bergantung pada gawai.

Dalam kesempatan sama, Tim PKM UBL juga resmi meluncurkan aplikasi CIYARA atau Cilayang Anak Sehat dan Ceria. Aplikasi ini memuat modul pembelajaran, panduan pengasuhan, serta fitur pencatatan perkembangan anak harian, mingguan, bulanan, hingga semesteran.

Guru dan orang tua dapat memantau perkembangan anak secara real-time, sekaligus menyusun intervensi dini berdasarkan data yang terdokumentasi.

Ketua Tim PKM UBL, Elistania, M.Si, menegaskan aplikasi CIYARA menjadi langkah awal membangun ekosistem digital untuk pengasuhan anak usia dini.

“Panduan Pengasuhan Postif pada website CIYARA dapat diakses oleh seluruh orang tua Desa Cilayang. Kami ingin semakin banyak orang tua mendapatkan solusi praktis dalam mengasuh anak usia dini mereka.” ujarnya.

Untuk memperkuat peran POMG, akan dikembangkan forum komunikasi rutin yang difasilitasi melalui aplikasi CIYARA. Forum ini memungkinkan guru dan orang tua saling bertukar informasi harian. Guru juga akan dilengkapi dengan media penyuluhan visual seperti poster edukatif, gambar interaktif, dan video pendek guna memperluas pemahaman orang tua terkait tumbuh kembang anak.

“Senang sekali dibuatkan aplikasi CIYARA. Kami sebagai guru bisa lebih mudah memantau perkembangan murid setiap hari. Kami juga bisa menyesuaikan metode belajar sesuai panduan berbasis standar tahap perkembangan anak yang dibuatkan TIM PKM Universitas Budi Luhur” ujar Nurmala Guru PAUD Citra Mandiri.

Program PKM ini merupakan implementasi dari hibah DPPM Kemdiktisaintek 2025.UBL berkomitmen mendukung pencapaian SDGs 2045 dengan membangun ekosistem pengasuhan anak usia dini yang positif, partisipatif, dan berkelanjutan. (H-2)