Lazada Rilis Fitur LazMom, Jamin Produk Anak yang Asli dan Terpercaya

Fitur Lazmom(Dok Lazada)

E-COMMERCE Lazada menghadirkan fitur baru yakni LazMom, sebuah fitur yang siap membantu para ibu khususnya bagi mereka yang memiliki anak kecil, untuk menemukan produk kebutuhan anak yang memiliki kualitas terbaik dan terpercaya

Di tengah kompleksitas dalam memilih produk terbaik, platform e-commerce menjadi pilihan utama para ibu untuk mencari dan membandingkan produk. Menurut Snapcart, sekitar 18% ibu secara khusus beralih ke marketplace online untuk membandingkan produk, menunjukkan betapa krusialnya akses informasi komprehensif. Hal itulah yang kemudian membuat hadirnya fitur LazMom.

"Peluncuran LazMom adalah wujud nyata dari komitmen jangka panjang Lazada untuk mendukung keluarga Indonesia. Kami memahami kebutuhan esensial para ibu akan produk yang mudah diakses, dengan harga terbaik, dan terjamin keasliannya. Melalui LazMom, kami berupaya menjadi mitra terpercaya bagi setiap keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, khususnya untuk bayi dan anak,” ujar Head of Business Growth and Operations Lazada Indonesia, Amelia Tediarjo, dalam keterangan pers, Sabtu (30/8).

Baca juga : Lazada Komitmen Pacu Pertumbuhan Ekonomi Digital

Tidak hanya meluncurkan fitur LazMom, Lazada pun menghadirkan program jaminan keaslian susu yang kini menjadi program andalan di kanal LazMom. Lazada telah membersihkan lapak penjual susu formula yang tidak terverifikasi serta menjalin kemitraan strategis dengan merek susu terpercaya.

Program ini hadir demi memastikan semua penjualan susu formula dari penjual yang tidak memenuhi standar telah ditertibkan dan produknya diturunkan (takedown). Dengan kebijakan ketat ini, hanya flagship store dan penjual terotorisasi yang diizinkan menjual produk susu formula di platform Lazada, demi memastikan pengalaman belanja yang nyaman dan terjamin. Artinya, hanya produk susu asli yang tersedia di LazMom.

"Lazada percaya bahwa setiap keluarga berhak mendapatkan yang terbaik. LazMom bukan hanya sebuah kanal belanja, melainkan sebuah janji dari Lazada untuk terus berinovasi dan menjadi mitra terpercaya bagi perjalanan setiap orang tua. Kami mengundang seluruh keluarga Indonesia untuk merasakan pengalaman berbelanja yang nyaman, dan penuh manfaat di LazMom,” lanjut Amelia.

Sebagai bentuk komitmen penuh, Lazada bahkan menyediakan jaminan pengembalian dana atau penggantian produk jika konsumen menerima produk susu formula yang rusak atau terindikasi palsu. Inisiatif ini menegaskan komitmen kepastian keaslian bagi seluruh produk susu formula di platform Lazada.

Lazada dengan hangat mengundang seluruh Ibu dan keluarga di Indonesia untuk segera menjelajahi kanal LazMom di aplikasi Lazada. Rasakan langsung pengalaman berbelanja yang tak hanya mudah tetapi juga bebas dari rasa khawatir terkait keaslian produk dengan jaminan yang Lazada berikan di LazMom. (M-2)