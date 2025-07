Ketahui Beberapa Manfaat Baking Soda, Salah satunya Bisa Cegah Penyakit Ginjal

soda kue(Freepik)

SODA kue atau baking soda merupakan bahan pengembang untuk pembuatan kue yang mudah ditemui. Siapa sangka, bahan yang mengandung natrium bikarbonat ini memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan. Namun penggunaannya harus dalam batas wajar.

Dilansir dari laman Siloam Hospitals, berikut sejumlah manfaat baking soda;

1. Menjaga Kebersihan Rongga Mulut

Manfaat soda kue untuk kesehatan yang pertama adalah membantu menjaga kebersihan rongga mulut. Pasalnya, soda kue merupakan bahan yang bersifat basa sehingga dapat menjaga keseimbangan pH air liur di dalam mulut.

Penelitian yang dipublikasikan dalam The Journal of The American Dental Association menyebutkan bahwa pasta gigi yang mengandung soda kue memiliki tingkat abrasi yang rendah. Hal itu membuatnya cocok dan aman untuk digunakan secara rutin dalam perawatan kebersihan mulut.

2. Mengurangi Nyeri akibat Sariawan

Berkumur menggunakan larutan soda kue juga dipercaya dapat membantu meredakan nyeri akibat sariawan. Sebagai informasi, sariawan adalah peradangan yang bisa menimbulkan luka pada mulut yang terasa nyeri.

Dilansir dari penelitian dalam Indian Journal of Dental Research, penggunaan soda kue dapat menetralkan kadar asam di dalam mulut. Hal inilah yang bisa membantu mengurangi nyeri dan mempercepat proses pemulihan sariawan.

3. Membantu Meredakan Heartburn

Heartburn adalah sensasi panas, terbakar, dan nyeri pada ulu hati atau bagian tengah dada. Hal ini dapat disebabkan oleh naiknya asam lambung menuju kerongkongan yang kerap dialami oleh penderita GERD.

Secara umum, konsumsi soda kue secukupnya bisa membantu menetralkan asam lambung yang naik dari lambung ke kerongkongan. Hal inilah yang dapat membantu meredakan gejala heartburn secara perlahan.

Penelitian dalam Journal of International Medical Research menjelaskan bahwa obat antasida yang terbuat dari natrium bikarbonat (senyawa yang terkandung di dalam soda kue) bisa membantu menetralkan asam lambung selama beberapa detik, sehingga dapat membantu meredakan gejala GERD.

4. Membantu Memperlambat Perkembangan Penyakit Ginjal Kronis

Penderita penyakit ginjal kronis perlahan-lahan dapat kehilangan fungsi normal ginjalnya. Padahal, ginjal memiliki peran penting dalam membuang limbah dan air berlebih di dalam darah, serta membantu menyeimbangkan kadar mineral dalam tubuh.

Menurut penelitian berjudul “Buffering chronic kidney disease with sodium bicarbonate”, natrium bikarbonat yang terkandung dalam soda kue dapat membantu memperlambat perburukan kondisi pada penderita penyakit ginjal kronis. Meski demikian, manfaat soda kue untuk kesehatan ginjal ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Efek Samping Penggunaan Soda Kue untuk Kesehatan

Meski memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan tubuh, penggunaan soda kue haruslah bijak, tidak berlebihan, dan sesuai dengan kondisi kesehatan. Pasalnya, terdapat sejumlah efek samping penggunaan soda kue untuk kesehatan jika digunakan secara berlebihan.

Beberapa bahaya soda kue untuk kesehatan tersebut, di antaranya nyeri kepala, kram otot, mual dan muntah, rasa tidak enak pada mulut, peningkatan buang air kecil, alkalosis metabolik, melambatnya laju pernapasan (bradypnea), hingga kematian jaringan (nekrosis). (M-2)