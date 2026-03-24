Ledakan Guncang Kilang Minyak Valero di Texas, Warga Diminta Berlindung

Sebuah ledakan di kilang minyak Valero di Texas pada Senin (23/3).(NY Post)

SEBUAH ledakan hebat mengguncang kilang minyak mentah Valero di Port Arthur, Texas, Amerika Serikat pada Senin siang (23/3) waktu setempat. Insiden ini memicu kepulan asap hitam pekat yang membubung tinggi ke langit dan getaran kuat yang dirasakan hingga ke permukiman warga, memaksa otoritas setempat mengeluarkan perintah berlindung di dalam rumah (shelter-in-place).

Suara dentuman keras dilaporkan terdengar di seluruh penjuru barat Port Arthur. Sejumlah warga mengaku rumah dan kendaraan mereka bergetar hebat saat ledakan terjadi. Selain kepulan asap, bau menyengat menyerupai telur busuk--yang identik dengan kandungan belerang--tercium kuat di area sekitar lokasi kejadian.

Diduga Akibat Kerusakan Unit Pemanas

Sheriff Jefferson County, Zena Stephens, menyatakan bahwa penyelidikan awal menunjukkan ledakan kemungkinan besar dipicu oleh kegagalan fungsi pada unit pemanas industri (industrial heater) di dalam kilang.

Pihak Valero Energy Corporation dalam pernyataan resminya kepada mitra berita CBS dan The Post mengonfirmasi bahwa seluruh personel telah terdata dan tidak ada laporan cedera hingga Senin malam.

"Seluruh staf telah dipastikan selamat dan dalam kondisi baik," tulis perwakilan Valero.

Kekhawatiran Dampak Lingkungan

Meskipun tidak ada korban jiwa, insiden ini memicu kekhawatiran serius terkait kesehatan masyarakat. Asap hitam yang menyelimuti langit membuat otoritas lingkungan memantau kualitas udara secara ketat di sepanjang wilayah perbatasan Texas-Louisiana.

Beberapa warga menyatakan keberatan atas instruksi yang hanya meminta mereka berdiam di rumah tanpa adanya evakuasi total. "Saya merasa kimiawi dari asap tersebut bisa menyebar lebih jauh dari sekadar area barat," ungkap seorang warga Groves yang tinggal enam mil dari lokasi ledakan.

Kilang Valero Port Arthur merupakan fasilitas vital yang mempekerjakan sekitar 770 pekerja. Kilang ini memiliki kapasitas produksi yang signifikan, mencapai lebih dari 435.000 barel bensin, diesel, dan bahan bakar jet setiap harinya. (NY Post/BBC/B-3)