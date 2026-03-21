Ucapan Idul Fitri Presiden Zelensky: Soroti Perang di Timur Tengah dan Solidaritas untuk Muslim Ukraina

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.(Anadolu)

PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1447 H sekaligus mengungkapkan keprihatinan mendalam atas konflik yang berkecamuk di kawasan Teluk Persia selama bulan Ramadan.

Melalui pernyataan resminya, Zelensky menegaskan pentingnya perlindungan nyawa di seluruh dunia dan menawarkan kemitraan keamanan bagi negara-negara yang terdampak serangan drone serta rudal.

Pernyataan ini disampaikannya melalui media sosial X, dipantau dari Jakarta, Sabtu (21/3/2026). “Selamat Idul Fitri bagi semua umat Muslim di Ukraina dan di penjuru dunia,” ujar Zelensky.

Ia menyoroti bahwa selama bulan suci, perang yang menimbulkan dampak besar bagi dunia masih terus terjadi di wilayah Teluk Persia.

Menurutnya, “serangan mengerikan Iran, dengan drone dan rudal, mengenai kota-kota yang damai.” Zelensky menekankan pentingnya melindungi nyawa manusia di setiap kawasan.

“Bagi rakyat Ukraina, yang juga menghadapi tantangan tersebut setiap harinya, teror tidak boleh berjaya di manapun,” katanya.

Untuk itu, Ukraina akan segera menawarkan kemitraan keamanan bagi negara-negara terdampak serangan, dengan tim khusus yang telah berada di lokasi untuk memperkuat perlindungan nyawa.

Presiden Ukraina juga mengingatkan kesulitan masyarakat Muslim di negaranya, yang merayakan Idul Fitri di tengah perang dengan Rusia yang memasuki tahun kelima. Ia menyoroti warga Tatar Krimea, mayoritas beragama Islam, yang masih harus merayakan hari raya “di bawah penjajahan” sejak Rusia memasuki wilayah tersebut pada 2014.

Zelensky menutup pesannya dengan harapan perdamaian, kekuatan, dan kesejahteraan bagi seluruh keluarga Muslim. “Semoga hari raya ini mendatangkan keberkahan serta menguatkan iman dan kerja sama antara mereka yang senantiasa membela kehidupan. Semoga perdamaian semakin dekat bagi semuanya!” ujarnya. (Ant/I-1)