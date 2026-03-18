AS Akui Belasan Drone MQ-9 Reaper Rontok dalam Operasi Lawan Iran

MQ-9 Reaper.

LEBIH dari selusin drone tak berawak MQ-9 Reaper hilang dalam pertempuran sebagai bagian dari operasi melawan Iran. Dua pejabat AS mengonfirmasi hal tersebut kepada ABC News.

Drone Reaper tersebut hilang akibat rudal Iran atau hancur di darat oleh tembakan musuh.

Drone Reaper dapat digunakan sebagai pesawat pengintai, tetapi juga dilengkapi dengan rudal Hellfire yang digunakan untuk menyerang target.

Hilangnya sejumlah Reaper menunjukkan banyak pesawat tak berawak penting ini yang beroperasi sebagai bagian dari operasi AS melawan Iran.

Hilangnya drone dalam perang Iran pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal.

Angkatan Udara mengumumkan kontrak pembelian lima tahun terakhirnya untuk Reaper pada 2020.

Pabrikan General Atomics menutup jalur produksi tahun lalu setelah membangun 575 unit.

Menurut C. Mark Brinkley, juru bicara General Atomics, harga unit terakhir sekitar US$16 juta per unit jika dibeli dalam satu paket berisi empat unit. (ABC News/I-2)