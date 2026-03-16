Sistem Pertahanan Tercanggih Dunia Gagal Menahan Rudal Sejjil, Pelajaran dari Serangan ke Israel Tengah

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Keberhasilan rudal balistik Sejjil menembus jantung pertahanan di Tel Aviv pada tahun 2026 menjadi titik balik dalam sejarah peperangan modern. Peristiwa ini membedah limitasi fisik dan strategi dari sistem pertahanan udara yang selama ini dianggap paling canggih di dunia.
Sistem pertahanan Israel yang terdiri dari Iron Dome, David’s Sling, hingga Arrow 3 dirancang untuk menghadapi berbagai jenis ancaman. Namun, rudal Sejjil memanfaatkan celah kritis dalam deteksi dan waktu reaksi.
|Kecepatan Terminal
|Mach 12 - 14
|Sistem Bahan Bakar
|Padat (Solid Propellant)
|Teknologi Pengecoh
|Decoys & Sub-munitions
Pada fase terminal atau saat rudal kembali memasuki atmosfer bumi, Sejjil melesat dengan kecepatan luar biasa. Kecepatan ini menciptakan tantangan besar bagi sistem radar dan pencegat:
Taktik saturasi adalah metode menyerang dengan jumlah proyektil yang melebihi kapasitas baterai pertahanan untuk memprosesnya. Dalam kasus Tel Aviv, serangan Sejjil didahului oleh gelombang drone dan rudal jelajah yang lebih murah. Hal ini memaksa sistem pertahanan untuk membagi sumber daya komputasi dan amunisi, sehingga menciptakan celah bagi rudal balistik utama untuk lolos.
Kegagalan intersepsi ini juga menyoroti masalah ekonomi perang. Biaya satu unit rudal pencegat Arrow 3 dapat mencapai puluhan miliar Rupiah. Sebaliknya, biaya produksi rudal balistik seperti Sejjil jauh lebih rendah. Secara strategis, penyerang dapat memenangkan pertempuran dengan cara menguras cadangan finansial dan logistik pertahanan musuh melalui kuantitas serangan.
Secara keseluruhan, anatomi serangan Sejjil memberikan pelajaran berharga bahwa teknologi pertahanan tidak boleh statis. Dinamika ancaman rudal balistik yang terus berevolusi menuntut inovasi yang tidak hanya fokus pada kekuatan kinetik, tetapi juga pada efisiensi algoritma dan ketahanan ekonomi.
Iran meluncurkan gelombang serangan rudal ke wilayah Israel pada Minggu (8/3) pagi.
