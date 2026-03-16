Dijuluki 'Burung Ababil', Inilah Rahasia Kecepatan Rudal Sejjil Iran yang Sulit Dicegat Radar

- Peluru kendali Sejjil dan Emad dipajang dalam rangka peringkatan 44 tahun revolusi Islam Iran di Teheran pada 11 Februari 2023.(Tasnim News Agency/Erfan Kouchari )

Mengenal Rudal Sejjil: Kekuatan Strategis Iran Berbasis Bahan Bakar Padat

Dalam jagat alutsista global, rudal Sejjil dikenal sebagai salah satu aset paling mematikan dalam inventaris Korps Garda Revolusi Iran (IRGC). Sebagai rudal balistik jarak menengah (MRBM), Sejjil menandai kemandirian teknologi militer Iran dalam menciptakan sistem senjata yang cepat, lincah, dan memiliki daya hancur tinggi.

Teknologi Bahan Bakar Padat: Keunggulan Utama

Berbeda dengan rudal seri Shahab yang menggunakan bahan bakar cair, Sejjil menggunakan solid propellant (bahan bakar padat). Keunggulan utama teknologi ini adalah:

Kecepatan Reaksi: Rudal tidak perlu diisi bahan bakar sesaat sebelum peluncuran, sehingga dapat ditembakkan dalam waktu singkat (kurang dari 10 menit).

Daya Tahan: Bahan bakar padat memungkinkan rudal disimpan dalam waktu lama di dalam bunker atau silo bawah tanah tanpa risiko korosi tangki.

Mobilitas Tinggi: Desainnya yang ringkas memungkinkan rudal diangkut dengan kendaraan peluncur mobile, membuatnya sulit dideteksi oleh satelit musuh.

Spesifikasi dan Kemampuan Tempur

Sejjil dirancang sebagai rudal dua tahap yang mampu menembus atmosfer sebelum kembali menukik ke target dengan kecepatan sangat tinggi. Berikut adalah detail teknisnya:

Karakteristik Detail Spesifikasi Jangkauan Maksimum 2.000 - 2.500 Kilometer Kecepatan Maksimum Mach 12 - 14 (Fase Terminal) Berat Hulu Ledak 500 - 1.000 Kilogram Sistem Pemandu Inertial Guidance & GPS (Precision Strike)

Dampak Strategis di Timur Tengah

Kemampuan Sejjil untuk menjangkau target di seluruh wilayah Timur Tengah dalam waktu kurang dari 10 menit menciptakan efek deteren (penggetar) yang kuat. Rudal ini sering dijuluki sebagai "Dancing Missile" karena kemampuannya bermanuver di udara untuk menghindari sistem pertahanan anti-rudal seperti Arrow 3 atau Patriot. Dengan akurasi yang terus ditingkatkan (CEP di bawah 50 meter pada varian terbaru), Sejjil tetap menjadi pilar utama dalam doktrin pertahanan asimetris Iran.

FAQ: Pertanyaan Umum

Apakah rudal Sejjil sulit dicegat?

Ya, kombinasi kecepatan hipersonik saat kembali masuk ke atmosfer dan kemampuan manuver terminal membuatnya menjadi tantangan besar bagi sistem pertahanan udara konvensional.

Apa perbedaan Sejjil-1 dan Sejjil-2?

Sejjil-2 merupakan pengembangan dengan sistem navigasi yang lebih canggih, waktu peluncuran yang lebih singkat, dan kemampuan manuver yang lebih baik dibandingkan versi aslinya.