6 Tewas saat Bus Terbakar Hebat di Kerzers Swiss, Polisi Duga Ada Unsur Kesengajaan

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
SEBUAH tragedi memilukan mengguncang wilayah barat Swiss pada Selasa malam waktu setempat. Sebuah bus penumpang hangus terbakar di pusat kota Kerzers (dikenal sebagai Chiètres dalam bahasa Prancis), mengakibatkan sedikitnya enam orang tewas dan lima lainnya luka-luka.
Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 18.25 waktu setempat di jalan utama Kerzers, sebuah kota kecil di kanton Fribourg yang berjarak sekitar 20 kilometer dari ibu kota Bern. Kobaran api dilaporkan muncul sangat cepat, menghanguskan kendaraan saat masih berada di tengah pemukiman.
Pihak Kepolisian Kanton Fribourg saat ini tengah melakukan investigasi mendalam terkait penyebab kebakaran. Berbeda dengan kecelakaan teknis pada umumnya, polisi mengendus adanya indikasi keterlibatan manusia di balik peristiwa ini.
"Polisi saat ini menangani kebakaran tersebut sebagai insiden yang disebabkan oleh manusia, bahkan tindakan yang disengaja," ujar Sersan Polisi Fribourg, Frederic Papaux, kepada AFP.
Meski demikian, dalam konferensi pers resminya, pihak kepolisian masih enggan berspekulasi mengenai motif di balik dugaan kesengajaan tersebut, termasuk kemungkinan aksi terorisme atau upaya bunuh diri. Jaksa penuntut umum kini telah membuka penyelidikan kriminal untuk mengungkap kronologi dan keadaan pasti dari tragedi ini.
Saksi mata di lokasi kejadian menggambarkan suasana mencekam saat api melalap seluruh badan bus. Video yang beredar di media sosial menunjukkan lidah api setinggi beberapa meter menyembur dari jendela kendaraan, disertai kolom asap hitam pekat yang membubung ke langit.
"Layanan darurat segera menuju lokasi dan menemukan kendaraan tersebut sudah dalam kondisi dilalap api sepenuhnya. Petugas pemadam kebakaran segera melakukan operasi penyelamatan dan pemadaman. Perimeter keamanan juga langsung dipasang," tulis pernyataan resmi kepolisian.
Selain enam korban jiwa, dilaporkan tiga orang mengalami luka serius dan telah dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans dan helikopter medis. Dua korban lainnya telah mendapatkan perawatan di lokasi kejadian namun tidak memerlukan rawat inap. Kabar lain menyebutkan seorang petugas penyelamat juga turut terluka dalam proses evakuasi.
Bus yang terbakar tersebut diketahui menempuh perjalanan dari wilayah Düdingen sebelum mencapai Kerzers. Hingga Selasa malam, area kejadian masih ditutup rapat oleh garis polisi dan ditutupi terpal putih untuk keperluan identifikasi dan olah TKP.
Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk menjauhi area sekitar lokasi kejadian guna memberikan ruang bagi tim forensik dan petugas pemulihan yang masih bekerja di lapangan. (BBC/AFP/Z-2)
Drama The Art of Sarah ramai dibahas. Ternyata ceritanya terinspirasi skandal jam tangan palsu Vincent & Co yang mengguncang Korea Selatan 2006.
Pengacara keluarga Cyane Panine mengungkap fakta baru terkait kebakaran maut di Bar Le Constellation, Swiss. Pemilik dituduh lalai hingga tewaskan 40 orang.
Tim Polandia resmi menjadi juara United Cup 2026 setelah mengalahkan Swiss 2-1 di final. Iga Swiatek dan Hubert Hurkacz catat sejarah baru.
Wali Kota Crans-Montana meminta maaf setelah terungkap Bar Le Constellation, lokasi kebakaran maut yang menewaskan 40 orang, tidak diaudit sejak 2019.
SWISS sedang dilanda salah satu tragedi terburuknya setelah kebakaran melanda satu bar di kawasan Alpine saat perayaan Malam Tahun Baru. Ini menewaskan lebih dari 40 orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved