Sejarah Dinasti Pahlavi dan Profil Reza Pahlavi: Dari Takhta ke Pengasingan

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Dinasti Pahlavi adalah salah satu periode paling transformatif sekaligus kontroversial dalam sejarah Iran. Selama 54 tahun kekuasaannya, dinasti ini mengubah wajah Iran dari negara agraris yang terisolasi menjadi kekuatan industri dan militer di Timur Tengah. Namun, kemegahan tersebut runtuh dalam semalam pada tahun 1979, menyisakan warisan yang hingga kini masih diperdebatkan di jalanan Teheran maupun di forum internasional.
Dinasti ini dimulai dari sosok Reza Shah Pahlavi, seorang brigadir jenderal di Brigade Kosak Persia yang melakukan kudeta pada tahun 1921. Pada 1925, ia resmi menggulingkan Dinasti Qajar dan menobatkan dirinya sebagai Shah. Misinya jelas: modernisasi total. Ia melarang hijab paksa, membangun jalur kereta api Trans-Iran, dan mendirikan universitas-universitas modern.
Namun, gaya kepemimpinannya yang otoriter dan kedekatannya dengan Jerman selama Perang Dunia II membuat Inggris dan Uni Soviet menginvasi Iran pada 1941. Reza Shah dipaksa turun takhta dan digantikan oleh putranya, Mohammad Reza Pahlavi.
Di bawah Mohammad Reza Pahlavi, Iran mengalami "Zaman Keemasan" ekonomi melalui Revolusi Putih (1963). Program ini mencakup bagi-bagi tanah kepada petani, pemberantasan buta huruf, dan pemberian hak pilih kepada perempuan. Iran menjadi sekutu utama Amerika Serikat di kawasan tersebut.
Namun, di balik modernisasi tersebut, terdapat jurang sosial yang lebar dan represi politik yang ketat melalui polisi rahasia SAVAK. Ketidakpuasan rakyat memuncak pada 1978, yang dipicu oleh inflasi tinggi dan penentangan keras dari kelompok religius pimpinan Ayatollah Khomeini. Pada 16 Januari 1979, Shah meninggalkan Iran untuk selamanya, menandai berakhirnya monarki di tanah Persia.
|1925
|Penobatan Reza Shah Pahlavi.
|1941
|Mohammad Reza Pahlavi naik takhta.
|1963
|Peluncuran Revolusi Putih.
|1979
|Revolusi Islam; Keluarga Pahlavi pergi ke pengasingan.
|2026
|Reza Pahlavi memimpin gerakan transisi demokrasi Iran.
Kehidupan pasca-1979 bagi keluarga Pahlavi dipenuhi tragedi. Shah Mohammad Reza meninggal di Mesir pada 1980 karena kanker. Dua anak bungsunya, Putri Leila dan Pangeran Alireza, mengakhiri hidup mereka sendiri di pengasingan akibat depresi yang mendalam. Tragedi ini sering kali menjadi titik empati bagi masyarakat Iran yang melihat sisi manusiawi dari keluarga kerajaan yang pernah begitu perkasa.
Kini, di tahun 2026, Reza Pahlavi (putra mahkota) telah bertransformasi menjadi politisi ulung. Ia tinggal di Amerika Serikat dan menjadi suara utama bagi diaspora Iran. Namun, ada perbedaan mendasar antara dirinya dengan para pendahulunya:
Meningkatnya popularitas Dinasti Pahlavi di kalangan milenial dan Gen Z Iran saat ini bukan karena mereka ingin kembali ke masa lalu secara buta. Ini adalah bentuk protes terhadap kegagalan ekonomi dan sosial rezim saat ini. Mereka melihat masa Pahlavi sebagai simbol Iran yang terbuka, modern, dan dihormati secara internasional.
Dinasti Pahlavi bukan sekadar silsilah raja yang telah usai. Warisannya hidup dalam perdebatan tentang identitas nasional Iran. Reza Pahlavi saat ini memegang tanggung jawab berat: menghapus stigma otoritarianisme masa lalu sambil menawarkan visi masa depan yang demokratis. Apakah ia akan kembali ke Teheran sebagai pemimpin atau tetap menjadi simbol moral di pengasingan, sejarah Iran tahun 2026 sedang ditulis hari ini.
Untuk memahami dinamika Iran saat ini, perhatikan poin-poin berikut:
