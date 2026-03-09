Sejarah Dinasti Pahlavi dan Profil Reza Pahlavi: Dari Takhta ke Pengasingan

Bendera Iran terlihat di markas besar PBB di New York, AS, Rabu (8/1/2020).(Xinhua)

Memahami Dinasti Pahlavi: Sejarah, Pengasingan, dan Peran Reza Pahlavi Saat Ini

Dinasti Pahlavi adalah salah satu periode paling transformatif sekaligus kontroversial dalam sejarah Iran. Selama 54 tahun kekuasaannya, dinasti ini mengubah wajah Iran dari negara agraris yang terisolasi menjadi kekuatan industri dan militer di Timur Tengah. Namun, kemegahan tersebut runtuh dalam semalam pada tahun 1979, menyisakan warisan yang hingga kini masih diperdebatkan di jalanan Teheran maupun di forum internasional.

Asal-Usul: Kebangkitan Sang Macan Persia

Dinasti ini dimulai dari sosok Reza Shah Pahlavi, seorang brigadir jenderal di Brigade Kosak Persia yang melakukan kudeta pada tahun 1921. Pada 1925, ia resmi menggulingkan Dinasti Qajar dan menobatkan dirinya sebagai Shah. Misinya jelas: modernisasi total. Ia melarang hijab paksa, membangun jalur kereta api Trans-Iran, dan mendirikan universitas-universitas modern.

Namun, gaya kepemimpinannya yang otoriter dan kedekatannya dengan Jerman selama Perang Dunia II membuat Inggris dan Uni Soviet menginvasi Iran pada 1941. Reza Shah dipaksa turun takhta dan digantikan oleh putranya, Mohammad Reza Pahlavi.

Era Mohammad Reza Pahlavi: Revolusi Putih dan Kejatuhan

Di bawah Mohammad Reza Pahlavi, Iran mengalami "Zaman Keemasan" ekonomi melalui Revolusi Putih (1963). Program ini mencakup bagi-bagi tanah kepada petani, pemberantasan buta huruf, dan pemberian hak pilih kepada perempuan. Iran menjadi sekutu utama Amerika Serikat di kawasan tersebut.

Namun, di balik modernisasi tersebut, terdapat jurang sosial yang lebar dan represi politik yang ketat melalui polisi rahasia SAVAK. Ketidakpuasan rakyat memuncak pada 1978, yang dipicu oleh inflasi tinggi dan penentangan keras dari kelompok religius pimpinan Ayatollah Khomeini. Pada 16 Januari 1979, Shah meninggalkan Iran untuk selamanya, menandai berakhirnya monarki di tanah Persia.

Timeline Penting Dinasti Pahlavi 1925 Penobatan Reza Shah Pahlavi. 1941 Mohammad Reza Pahlavi naik takhta. 1963 Peluncuran Revolusi Putih. 1979 Revolusi Islam; Keluarga Pahlavi pergi ke pengasingan. 2026 Reza Pahlavi memimpin gerakan transisi demokrasi Iran.

Duka di Pengasingan

Kehidupan pasca-1979 bagi keluarga Pahlavi dipenuhi tragedi. Shah Mohammad Reza meninggal di Mesir pada 1980 karena kanker. Dua anak bungsunya, Putri Leila dan Pangeran Alireza, mengakhiri hidup mereka sendiri di pengasingan akibat depresi yang mendalam. Tragedi ini sering kali menjadi titik empati bagi masyarakat Iran yang melihat sisi manusiawi dari keluarga kerajaan yang pernah begitu perkasa.

Peran Reza Pahlavi Saat Ini: Bukan Sekadar Restorasi

Kini, di tahun 2026, Reza Pahlavi (putra mahkota) telah bertransformasi menjadi politisi ulung. Ia tinggal di Amerika Serikat dan menjadi suara utama bagi diaspora Iran. Namun, ada perbedaan mendasar antara dirinya dengan para pendahulunya:

Demokrat Sejati: Pahlavi berulang kali menyatakan bahwa ia tidak tertarik menjadi Shah dengan kekuasaan absolut. Ia lebih mendukung sistem demokrasi sekuler di mana rakyat bebas memilih antara republik atau monarki konstitusional.

Pahlavi berulang kali menyatakan bahwa ia tidak tertarik menjadi Shah dengan kekuasaan absolut. Ia lebih mendukung sistem demokrasi sekuler di mana rakyat bebas memilih antara republik atau monarki konstitusional. Advokasi Hak Asasi: Ia adalah pendukung utama gerakan "Woman, Life, Freedom" dan menggunakan pengaruhnya di PBB serta parlemen Barat untuk menekan rezim Teheran.

Ia adalah pendukung utama gerakan "Woman, Life, Freedom" dan menggunakan pengaruhnya di PBB serta parlemen Barat untuk menekan rezim Teheran. Jembatan Koalisi: Pahlavi berhasil menyatukan berbagai faksi oposisi, dari kelompok sayap kiri hingga nasionalis, di bawah satu tujuan: referendum nasional.

Analisis: Mengapa Nama Pahlavi Kembali Populer?

Meningkatnya popularitas Dinasti Pahlavi di kalangan milenial dan Gen Z Iran saat ini bukan karena mereka ingin kembali ke masa lalu secara buta. Ini adalah bentuk protes terhadap kegagalan ekonomi dan sosial rezim saat ini. Mereka melihat masa Pahlavi sebagai simbol Iran yang terbuka, modern, dan dihormati secara internasional.

Kesimpulan

Dinasti Pahlavi bukan sekadar silsilah raja yang telah usai. Warisannya hidup dalam perdebatan tentang identitas nasional Iran. Reza Pahlavi saat ini memegang tanggung jawab berat: menghapus stigma otoritarianisme masa lalu sambil menawarkan visi masa depan yang demokratis. Apakah ia akan kembali ke Teheran sebagai pemimpin atau tetap menjadi simbol moral di pengasingan, sejarah Iran tahun 2026 sedang ditulis hari ini.