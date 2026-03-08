Peran Kapal Tunda di Selat Hormuz: Navigasi di Jalur Maritim Paling Berbahaya Dunia

Headline
Selat Hormuz tetap menjadi titik paling krusial sekaligus berbahaya dalam peta maritim global tahun 2026. Di balik pergerakan kapal tanker raksasa yang membawa 20% pasokan minyak dunia, terdapat pahlawan di garis depan yang menghadapi risiko luar biasa: kapal tunda (tugboat).
Di wilayah dengan arus kuat dan lalu lintas yang sangat padat seperti Selat Hormuz, kapal tunda bukan lagi sekadar alat bantu sandar. Peran mereka telah berkembang menjadi:
Pada 6 Maret 2026, sebuah insiden tragis menimpa kapal tunda Mussafah 2 berbendera Uni Emirat Arab. Kapal tersebut dilaporkan meledak dan tenggelam di perairan antara UEA dan Oman saat sedang menjalankan misi bantuan. Insiden ini menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia karena dari tujuh awak kapal, empat di antaranya adalah Warga Negara Indonesia (WNI).
Laporan awal menunjukkan bahwa kapal tersebut diduga terkena proyektil saat berupaya mendekati kapal kontainer Safeen Prestige yang telah lebih dulu lumpuh. Peristiwa ini menegaskan bahwa dalam zona konflik, kapal tunda yang bersifat non-kombatan sekalipun tidak luput dari ancaman militer.
Bekerja di atas kapal tunda di Selat Hormuz saat ini melibatkan risiko yang jauh lebih kompleks dibandingkan tahun-tahun sebelumnya:
Beberapa operator kapal tunda kini bekerja sama dengan angkatan laut regional atau koalisi internasional untuk mendapatkan perlindungan saat melakukan operasi penyelamatan di titik-titik rawan.
Pemerintah Indonesia melalui KBRI di Abu Dhabi dan Muscat terus memantau keselamatan WNI. Dalam kasus darurat seperti insiden Maret 2026, koordinasi pencarian dan penyelamatan (SAR) dilakukan bersama otoritas setempat.
Jika kapal tunda berhenti beroperasi karena risiko keamanan, kapal tanker tidak dapat bersandar atau keluar dari pelabuhan utama secara aman. Hal ini menyebabkan kemacetan logistik yang langsung memicu lonjakan harga minyak mentah global.
Kapal tunda di Selat Hormuz adalah elemen vital yang menjaga kestabilan energi dunia. Namun, di tahun 2026, mereka menghadapi tantangan eksistensial. Perlindungan hukum internasional bagi kapal-kapal pembantu dan jaminan keselamatan bagi para pelaut, termasuk ABK asal Indonesia, harus menjadi prioritas utama komunitas global demi mencegah kelumpuhan total di jalur maritim paling strategis ini.
