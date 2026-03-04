Profil Hassan Wirajuda, Diplomat Senior Salah Satu Arsitek Politik Luar Negeri Indonesia

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda(Rommy Pudjianto/MI)

HASSAN Wirajuda merupakan salah satu diplomat paling berpengaruh dalam sejarah modern Indonesia. Sebagai Menteri Luar Negeri periode 2001-2009, ia dikenal sebagai arsitek di balik transformasi politik luar negeri Indonesia yang lebih proaktif, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hassan Wirajuda menjadi salah satu mantan Menteri Luar Negeri yang turut memberikan masukan terkait Board of Peace atau BOP saat Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan presiden, wakil presiden, mantan menteri dan ketua umum partai politik ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/3) malam.

Biodata Singkat Hassan Wirajuda

Nama Lengkap Dr. Noer Hassan Wirajuda Tempat, Tanggal Lahir Tangerang, 9 Juli 1948 Jabatan Terkemuka Menteri Luar Negeri RI (2001-2009), Anggota Wantimpres (2010-2014) Pendidikan Terakhir S3 Hukum Internasional, University of Virginia, AS

Peran Kunci dalam Diplomasi Internasional

Selama menjabat sebagai menteri, Hassan Wirajuda berhasil memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin alami (natural leader) di ASEAN. Beberapa pencapaian monumentalnya meliputi:

Inisiator Komunitas Keamanan ASEAN: Mendorong ASEAN untuk tidak hanya fokus pada ekonomi, tetapi juga stabilitas politik dan keamanan kawasan.

Mendorong ASEAN untuk tidak hanya fokus pada ekonomi, tetapi juga stabilitas politik dan keamanan kawasan. Promosi Demokrasi: Menggagas Bali Democracy Forum sebagai wadah berbagi pengalaman demokrasi antarnegara di Asia Pasifik.

Menggagas Bali Democracy Forum sebagai wadah berbagi pengalaman demokrasi antarnegara di Asia Pasifik. Diplomasi Perdamaian: Menjadi fasilitator perdamaian di Filipina Selatan dan aktif dalam berbagai forum rekonsiliasi internasional.

