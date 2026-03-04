Profil Hassan Wirajuda, Diplomat Senior Salah Satu Arsitek Politik Luar Negeri Indonesia

Headline
HASSAN Wirajuda merupakan salah satu diplomat paling berpengaruh dalam sejarah modern Indonesia. Sebagai Menteri Luar Negeri periode 2001-2009, ia dikenal sebagai arsitek di balik transformasi politik luar negeri Indonesia yang lebih proaktif, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Hassan Wirajuda menjadi salah satu mantan Menteri Luar Negeri yang turut memberikan masukan terkait Board of Peace atau BOP saat Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan presiden, wakil presiden, mantan menteri dan ketua umum partai politik ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/3) malam.
|Nama Lengkap
|Dr. Noer Hassan Wirajuda
|Tempat, Tanggal Lahir
|Tangerang, 9 Juli 1948
|Jabatan Terkemuka
|Menteri Luar Negeri RI (2001-2009), Anggota Wantimpres (2010-2014)
|Pendidikan Terakhir
|S3 Hukum Internasional, University of Virginia, AS
Selama menjabat sebagai menteri, Hassan Wirajuda berhasil memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin alami (natural leader) di ASEAN. Beberapa pencapaian monumentalnya meliputi:
