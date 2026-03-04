IRGC Klaim Porak-Porandakan Markas IDF dan Kemenhan Israel

Ledakan akibat serangan rudal Iran ke Tel Aviv, Israel (28/2/2026).(Antara/Xinhua)

ESKALASI konflik di Timur Tengah mencapai titik didih baru. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) secara resmi mengumumkan keberhasilan mereka menghantam jantung pertahanan Israel dalam serangan balasan terbaru yang diluncurkan pada Rabu (4/3/2026).

Melalui pernyataan resmi yang dirilis kantor berita Fars, IRGC mengeklaim telah menyerang Markas Besar Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel (IDF) serta gedung Kementerian Pertahanan Israel.

Serangan masif ini dilaporkan tidak hanya menyasar pusat komando, tetapi juga menghancurkan sejumlah infrastruktur strategis di kawasan Bnei Brak, instalasi militer di Petah Tikva yang terletak sebelah timur laut Tel Aviv hingga basis militer di Galilea Barat.

Klaim Korban Jiwa dan Gugurnya Pemimpin Tertinggi

Dalam rilis yang sama, IRGC mengeklaim bahwa lebih dari 680 tentara gabungan Amerika Serikat dan Israel tewas atau terluka sejak konflik terbuka dengan Iran pecah.

Ketegangan ini merupakan buntut dari serangan udara besar-besaran yang dilancarkan AS dan Israel pada 28 Februari lalu. Agresi tersebut menghantam sejumlah titik vital di Iran, termasuk Teheran, yang memicu kerusakan parah dan korban sipil.

Momentum paling kelam terjadi saat televisi pemerintah Iran mengonfirmasi bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, gugur dalam serangan tersebut, sebuah peristiwa yang memicu gelombang serangan rudal balasan dari Iran ke wilayah Israel dan pangkalan militer AS di seluruh Timur Tengah. (Sputnik/OANA/Ant/I-1)

Laporan Agresi Balasan IRGC Rabu, 4 Maret 2026 | Sumber: Kantor Berita Fars

+680 Tentara AS & Israel Tewas/Terluka *Akumulasi sejak awal konflik hingga Maret 2026

🎯 Target Operasi Strategis Markas Besar IDF Staf Umum Gedung Kemhan Pusat Komando Bnei Brak Infrastruktur Strategis Petah Tikva Instalasi Militer

📍 Galilea Barat 📍 Tel Aviv Timur Laut

Pernyataan Resmi Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC)