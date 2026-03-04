Andrew Mountbatten-Windsor Lepas Sewa East Lodge di Tengah Pengawasan Ketat Aset Kerajaan

Andrew Mountbatten-Windsor resmi mengakhiri kontrak sewa East Lodge di tengah pengawasan ketat terhadap aset Crown Estate dan skandal Jeffrey Epstein.(google)

ANDREW Mountbatten-Windsor dilaporkan akan melepaskan hak sewa atas properti lainnya milik Crown Estate, yakni East Lodge. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap pengelolaan keuangan dan aset properti yang melibatkan sang mantan pangeran.

Berdasarkan dokumen yang dilihat oleh BBC, Andrew telah mengajukan permohonan untuk mengakhiri kontrak sewa pondok bersejarah yang terletak di dekat bekas kediamannya, Sunninghill Park, Berkshire. East Lodge merupakan bangunan satu lantai beratap jerami dari abad ke-19 yang berstatus Grade II-listed dan selama ini diduga digunakan sebagai akomodasi bagi para stafnya.

Misteri Biaya Sewa dan Transparansi

Keputusan Andrew untuk mengakhiri kontrak ini memicu kembali diskusi mengenai "kompleksitas" finansialnya. Dokumen menunjukkan Andrew telah menyewa properti ini sejak Februari 1998 dengan harga awal hanya £3.500 per tahun. Meski angka tersebut disesuaikan dengan inflasi hingga mencapai £12.922 (sekitar Rp260 juta) per tahun pada akhir 2025, angka ini dinilai jauh di bawah harga pasar.

Sebagai perbandingan, agen properti di kawasan elit Windsor dan Ascot mencatat harga sewa untuk apartemen dua kamar saja berkisar antara £2.000 hingga £7.500 per bulan. Hal inilah yang memicu perhatian Komite Akun Publik (Public Accounts Committee) yang berencana melakukan penyelidikan akhir tahun ini.

Ketua Komite, Sir Geoffrey Clifton-Brown, menegaskan pentingnya transparansi dalam kontrak-kontrak properti kerajaan.

"Pemeriksaan komite terhadap sewa kerajaan akan membantu transparansi informasi kepentingan publik, sebagai bagian dari misi keseluruhannya untuk memastikan nilai terbaik bagi pembayar pajak," ujar Sir Geoffrey.

Dampak Skandal Jeffrey Epstein

Langkah pelepasan East Lodge ini menyusul rentetan peristiwa panjang setelah Andrew terseret dalam skandal pelecehan seksual Jeffrey Epstein, meskipun ia telah berulang kali membantah melakukan kesalahan. Setelah gelombang protes publik, Andrew kehilangan gelar-gelar resminya dan telah sepakat meninggalkan Royal Lodge di Windsor untuk pindah ke Sandringham, Norfolk, pada Februari lalu.

Di Sandringham, ia kini menempati properti milik Raja Charles III yang tidak membebani dana publik. Menariknya, permintaan penghentian sewa East Lodge ini baru muncul tahun ini, tepat setelah BBC mengajukan permohonan Kebebasan Informasi (FOI) terkait properti tersebut pada Januari lalu.

Pihak Crown Estate memberikan keterangan resmi terkait situasi ini:

"Sejak saat itu... kami telah menerima permintaan bagi kami untuk mempertimbangkan pengakhiri sewa lebih awal."

Masa Depan East Lodge

Kontrak sewa East Lodge sebenarnya baru akan berakhir pada Juli 2027. Namun, pemutusan kontrak lebih awal ini akan bergantung pada pengaturan bagi penghuni yang saat ini masih tinggal di sana. Crown Estate menegaskan hunian sehari-hari adalah masalah pribadi yang terpisah dari kontrak sewa utama.

Sebagai badan komersial independen, Crown Estate memiliki kewajiban untuk menyetorkan keuntungan kepada Departemen Keuangan dan memastikan nilai maksimal bagi publik. Hingga berita ini diturunkan, pihak Andrew Mountbatten-Windsor belum memberikan komentar resmi. (BBC/Z-2)