Zelensky Umumkan Penangkapan Tersangka Pembunuhan Mantan Ketua Parlemen Ukraina

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky umumkan penangkapan pelaku penembakan mantan ketua Parlemen Andriy Parubiy.(Media Sosial X)

PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky, Senin (1/9), mengumumkan seorang tersangka telah ditangkap, terkait penembakan yang menewaskan mantan Ketua Parlemen Andriy Parubiy.

Parubiy, tokoh penting dalam gerakan pro-Eropa pada 2004 dan 2014, ditembak mati pada Sabtu (30/8) di Kota Lviv, Ukraina Barat.

Menurut Zelensky, penangkapan dilakukan berkat kerja cepat Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Keamanan Ukraina. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum atas koordinasi yang solid dalam operasi tersebut.

Menteri Dalam Negeri Igor Klymenko mengungkapkan, penangkapan berlangsung di wilayah Khmelnytsky, Ukraina Barat, dengan melibatkan puluhan aparat. Ia menambahkan pembunuhan ini merupakan aksi terencana. Pelaku disebut telah mempelajari jadwal aktivitas korban, menyiapkan rute serangan, hingga merancang skenario pelarian.

Zelensky menegaskan, investigasi masih berlangsung untuk mengungkap seluruh latar belakang dan pihak yang terlibat. “Tindakan penyelidikan mendesak sedang dilakukan untuk mengungkap semua detail kasus ini,” ujarnya. (AFP/Z-2)