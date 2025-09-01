Zelensky Umumkan Penangkapan Tersangka Pembunuhan Mantan Ketua Parlemen Ukraina

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky, Senin (1/9), mengumumkan seorang tersangka telah ditangkap, terkait penembakan yang menewaskan mantan Ketua Parlemen Andriy Parubiy.
Parubiy, tokoh penting dalam gerakan pro-Eropa pada 2004 dan 2014, ditembak mati pada Sabtu (30/8) di Kota Lviv, Ukraina Barat.
Menurut Zelensky, penangkapan dilakukan berkat kerja cepat Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Keamanan Ukraina. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum atas koordinasi yang solid dalam operasi tersebut.
Menteri Dalam Negeri Igor Klymenko mengungkapkan, penangkapan berlangsung di wilayah Khmelnytsky, Ukraina Barat, dengan melibatkan puluhan aparat. Ia menambahkan pembunuhan ini merupakan aksi terencana. Pelaku disebut telah mempelajari jadwal aktivitas korban, menyiapkan rute serangan, hingga merancang skenario pelarian.
Zelensky menegaskan, investigasi masih berlangsung untuk mengungkap seluruh latar belakang dan pihak yang terlibat. “Tindakan penyelidikan mendesak sedang dilakukan untuk mengungkap semua detail kasus ini,” ujarnya. (AFP/Z-2)
PERTEMUAN antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin Jumat (15/8) disebut sebagai langkah penting menuju perdamaian di Ukraina.
Presiden AS Donald Trump mengirim pesan dukungan kepada Ukraina yang merayakan Hari Kemerdekaan ke-34.
Dalam pidato peringatan Hari Kemerdekaan, Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan Ukraina akan terus berjuang demi kebebasan dan perdamaian yang adil.
Bagi Putin, tidak ada alasan untuk mengalah.
Trump menilai akan lebih baik jika Putin dan Zelensky bertemu lebih dulu tanpa dirinya.
Dua pelaku penembakan terhadap WNA Australia yang terjadi pada 14 Juni 2025 lalu di Jalan Pantai Munggu, Mengwi, Badung, persisnya di Villa Cassa Cantisya sudah ditangkap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved