Presiden Kolombia Gustavo Petro: Biarkan Gaza Sama dengan Antikemanusiaan

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
PRESIDEN Kolombia Gustavo Petro pada Jumat (29/8) mengatakan bahwa membiarkan kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza sama saja dengan tindakan antikemanusiaan.
"Siapa pun yang membiarkan genosida berarti antikemanusiaan. Bahkan binatang buas pun tidak akan melakukan hal seperti itu," tulis Petro di platform media sosial X.
Ia membagikan pula rekaman video yang menunjukkan warga Palestina bergegas menuju konvoi bantuan kemanusiaan.
Petro menegaskan bahwa orang-orang yang bersikap demikian hanyalah sekutu dari genosida dan terasing secara spiritual dari bumi.
Kolombia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada 3 Mei lalu dengan alasan operasi militer yang terus berlanjut terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.
Sejak Oktober 2023, lebih dari 63.000 warga Palestina tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza.
Serangan militer itu telah menghancurkan wilayah kantong yang saat ini berada dalam bencana kelaparan.
Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Selain itu, Israel menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkan di wilayah tersebut. (Anadolu/Ant/I-2)
Gedung Putih mengumumkan AS akan membatalkan tarif yang direncanakan untuk barang Kolombia. Setelah Kolombia sepakat menerima migran yang dideportasi.
AS akan memberlakukan larangan perjalanan dan segera mencabut visa AS yang diberikan kepada pejabat Kolombia serta semua sekutu dan pendukungnya.
Presiden Kolombia, Gustavo Petro, membalas Donald Trump dengan mengumumkan tarif 50% terhadap AS.
Presiden Donald Trump mengumumkan tarif 25% sebagai balasan terhadap Kolombia setelah Presiden Gustavo Petro memblokir penerbangan deportasi militer AS.
Kolombia telah mengumumkan penangguhan ekspor batu bara ke Israel sebagai bentuk protes terhadap tindakan militer Israel di Gaza.
SEJUMLAH remaja Palestina menuturkan pengalaman traumatis berupa penyiksaan dan pelecehan seksual saat berada dalam tahanan militer Israel.
MILITER Israel menyatakan Kota Gaza sebagai zona pertempuran berbahaya dan bersiap untuk menguasai kota terbesar di wilayah Palestina tersebut setelah hampir dua tahun perang berlangsung.
Brad Pitt, Joaquin Phoenix, dan Rooney Mara tercatat sebagai produser eksekutif bersama para sineas pemenang Oscar, Alfonso Cuaron dan Jonathan Glazer, untuk film The Voice of Hind Rajab.
PEMERINTAH Inggris memastikan tidak akan mengundang perwakilan resmi Israel dalam pameran persenjataan internasional yang akan berlangsung di London bulan depan.
SWEDIA dan Belanda, Kamis (28/8), bersama-sama mendesak Uni Eropa agar menangguhkan perdagangan dengan Israel karena situasi kemanusiaan yang sangat mengganggu di Gaza.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved