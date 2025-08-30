10 Taman Nasional dengan Langit Malam Terindah di Amerika Utara

Tempat menyaksikan bintang di langit malam terbaik di Amerika Utara.(Space)

LEBIH dari 80% penduduk dunia kini hidup di bawah langit yang tercemar cahaya. Akibatnya, banyak yang tak lagi bisa melihat megahnya Galaksi Bima Sakti.

Namun, Amerika Utara masih menyimpan surga-surga gelap nan jernih. Di sinilah ribuan bintang, hujan meteor, hingga aurora menyingkapkan pesonanya.

1. Natural Bridges National Monument, Utah

Kawasan langit gelap pertama dunia sejak 2007. Tiga lengkung batu pasir Kachina, Sipapu, dan Owachomo, berdampingan indah dengan Bima Sakti. Favorit fotografer astrofotografi.

Baca juga : Daftar Fenomena Astronomi September 2025, Berikut Jadwal Lengkapnya!

2. Cherry Springs State Park, Pennsylvania

Primadona Pantai Timur. Dengan dataran tinggi dan lapangan khusus stargazing, taman ini jadi tuan rumah "Black Forest Star Party" tiap September.

3. Jasper National Park, Alberta

Ikon astroturisme Kanada. Meski kebakaran 2024 sempat meninggalkan luka, Jasper tetap bersinar lewat Jasper Dark Sky Festival setiap Oktober.

4. Chaco Culture National Historical Park, New Mexico

Bangunan kuno Pueblo yang selaras dengan matahari dan bulan kini berpadu dengan langit malam. Sejarah dan astronomi bertemu di satu hamparan.

Baca juga : Uap Air di Eksoplanet Jadi Harapan Baru Pencarian Kehidupan Galaksi Bima Sakti

5. Black Mesa State Park, Oklahoma

Puncak musim panas meriah dengan hujan meteor Perseid dan Okie-Tex Star Party.

6. Voyageurs National Park, Minnesota

Danau dan pulau memantulkan aurora dan Bima Sakti, memperindah pengalaman di perbatasan AS-Kanada.

7. Big Bend National Park, Texas

Disebut memiliki langit tergelap di AS. Termasuk Dark Sky Reserve internasional, dan tak jauh dari McDonald Observatory di Pegunungan Davis.

8. Grasslands National Park, Saskatchewan

Dark Sky Preserve sejak 2009. Langit tanpa batas, festival malam tiap Mei, dan cakrawala luas jadi daya tariknya.

9. Crater Lake, Oregon

Di ketinggian 2.000 meter, udara tipis menjernihkan pandangan. Bima Sakti kerap terpantul di danau kaldera purba.

10. Waterton-Glacier International Peace Park, Montana-Alberta

Perpaduan padang rumput, hutan, dan gletser. Malam hari, Logan Pass Star Parties menjadikan kawasan ini destinasi utama stargazing musim panas. (Space.com/Z-10)