10 Taman Nasional dengan Langit Malam Terindah di Amerika Utara

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
LEBIH dari 80% penduduk dunia kini hidup di bawah langit yang tercemar cahaya. Akibatnya, banyak yang tak lagi bisa melihat megahnya Galaksi Bima Sakti.
Namun, Amerika Utara masih menyimpan surga-surga gelap nan jernih. Di sinilah ribuan bintang, hujan meteor, hingga aurora menyingkapkan pesonanya.
Kawasan langit gelap pertama dunia sejak 2007. Tiga lengkung batu pasir Kachina, Sipapu, dan Owachomo, berdampingan indah dengan Bima Sakti. Favorit fotografer astrofotografi.
Primadona Pantai Timur. Dengan dataran tinggi dan lapangan khusus stargazing, taman ini jadi tuan rumah "Black Forest Star Party" tiap September.
Ikon astroturisme Kanada. Meski kebakaran 2024 sempat meninggalkan luka, Jasper tetap bersinar lewat Jasper Dark Sky Festival setiap Oktober.
Bangunan kuno Pueblo yang selaras dengan matahari dan bulan kini berpadu dengan langit malam. Sejarah dan astronomi bertemu di satu hamparan.
Puncak musim panas meriah dengan hujan meteor Perseid dan Okie-Tex Star Party.
Danau dan pulau memantulkan aurora dan Bima Sakti, memperindah pengalaman di perbatasan AS-Kanada.
Disebut memiliki langit tergelap di AS. Termasuk Dark Sky Reserve internasional, dan tak jauh dari McDonald Observatory di Pegunungan Davis.
Dark Sky Preserve sejak 2009. Langit tanpa batas, festival malam tiap Mei, dan cakrawala luas jadi daya tariknya.
Di ketinggian 2.000 meter, udara tipis menjernihkan pandangan. Bima Sakti kerap terpantul di danau kaldera purba.
Perpaduan padang rumput, hutan, dan gletser. Malam hari, Logan Pass Star Parties menjadikan kawasan ini destinasi utama stargazing musim panas. (Space.com/Z-10)
Para paleontolog temukan fosil rusa purba Eocoileus gentryorum di Tennessee, memperluas pemahaman tentang ekosistem Amerika Utara jutaan tahun lalu.
Fosil Iani smithi, dinosaurus herbivora dari Amerika Utara, mengungkap masa transisi penting jutaan tahun lalu saat perubahan iklim global
Para peneliti menemukan fosil pterosaurus tertua yang pernah ditemukan di Amerika Utara.
Penunjukan Sherley C Hadipurnomo sebagai Presiden Komisaris PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) menandai dimulainya babak baru transformasi perusahaan dengan manajemen baru.
Peneliti menemukan fosil tupai terbang raksasa seukuran kucing yang hidup di Amerika Utara sekitar 5 juta tahun lalu.
September 2025 akan dipenuhi dengan berbagai fenomena langit spektakuler. Mulai dari hujan meteor, gerhana bulan total, gerhana matahari sebagian, dan lainnya.
Pada 12-13 Agustus 2025, langit Indonesia akan dihiasi oleh hujan meteor Perseid yang bisa disaksikan di berbagai wilayah, termasuk belahan selatan Bumi.
Hujan meteor Perseid akan mencapai puncaknya pada 12-13 Agustus 2025 dengan peluang melihat hingga ratusan bintang jatuh.
Fenomena ini berlangsung dari pertengahan Juli hingga akhir Agustus dan akan mencapai puncaknya pada malam 12 Agustus hingga menjelang fajar 13 Agustus 2025.
Agustus 2025 menghadirkan langit malam yang memikat bagi para pengamat bintang. Dari hujan meteor menawan hingga konjungsi langka antarplanet
