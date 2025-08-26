Israel Larang Wali Kota Barcelona Masuk ke Negaranya

Wali Kota Barcelona Jaume Collboni(Dok. Instagram)

WALI Kota Barcelona, Jaume Collboni, dilarang memasuki Israel pada Jumat (22/8), demikian menurut pengumuman resmi dari Otoritas Imigrasi dan Perbatasan Penduduk (PIBA).

Dalam keterangannya, PIBA menyebut Collboni semula dijadwalkan tiba di Israel pada Jumat (22/8) malam, namun diberitahu bahwa ia tidak akan diizinkan masuk.

Otoritas menegaskan keputusan tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Masuk ke Israel dan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta Dewan Keamanan Nasional, tanpa memberikan rincian tambahan.

Rencana Kunjungan Collboni

Media lokal Ynet melaporkan bahwa Collboni berencana mengunjungi Museum Holocaust Yad Vashem di Yerusalem serta wilayah Palestina di Tepi Barat. Sementara itu, surat kabar ARA menyebut bahwa ia juga mendapat undangan dari wali kota Betlehem dan Ramallah.

Pada Mei lalu, Dewan Kota Barcelona memutuskan hubungan kelembagaan dengan pemerintah Israel dan menangguhkan perjanjian persahabatan dengan Tel Aviv, dengan alasan dugaan pelanggaran hukum internasional serta hak-hak warga Palestina.

Collboni saat itu menegaskan bahwa penderitaan dan kematian di Gaza selama satu setengah tahun terakhir, dan serangan baru-baru ini oleh pemerintah Israel, membuat hubungan apa pun menjadi tidak layak.

Hingga berita ini diturunkan, tidak ada komentar langsung dari Collboni maupun pihak Dewan Kota Barcelona.

Tren Larangan Masuk Pejabat Asing

Israel dalam beberapa bulan terakhir kerap melarang pejabat asing memasuki wilayahnya, dengan alasan pernyataan anti-Israel atau kekhawatiran mereka akan melakukan aksi politik saat kunjungan.

Pada April lalu, Israel menolak kedatangan 27 anggota parlemen sayap kiri asal Prancis. Beberapa hari sebelumnya, dua anggota parlemen Inggris juga ditolak masuk setelah diinterogasi di Bandara Ben Gurion.

Sebelumnya pada Februari, dua anggota parlemen Eropa sayap kiri, Rima Hassan asal Prancis-Palestina dan Lynn Boylan dari Irlandia, turut dilarang masuk.

Hassan bahkan sempat mencoba menerobos blokade Israel di Jalur Gaza pada Juni lalu, namun ditahan dan kemudian dideportasi oleh otoritas Israel. (Times of Israel/Fer/I-1)