Menteri Suriah dan Israel Bertemu di Paris untuk Deeskalasi

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENTERI Luar Negeri Suriah bertemu dengan delegasi Israel di Paris, Prancis. Pertemuan bertujuan membahas deeskalasi dan situasi di Provinsi Sweida yang mayoritas penduduknya Druze. Soalnya, kekerasan sektarian mematikan terjadi pada bulan lalu.
Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani dan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer menghadiri pertemuan tersebut pada Selasa (19/8) bersama dengan kepala intelijen Suriah. Demikian laporan televisi pemerintah Suriah, SANA, kemarin, mengutip sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya.
Pertemuan tersebut membahas deeskalasi dan nonintervensi dalam urusan internal Suriah serta membahas pemantauan gencatan senjata Sweida yang diumumkan oleh Amerika Serikat (AS) bulan lalu. Kedua belah pihak menegaskan komitmen mereka terhadap persatuan wilayah Suriah, penolakan mereka terhadap proyek apa pun yang bertujuan untuk memecah belahnya, serta menekankan bahwa Sweida dan warga Druze merupakan bagian integral dari Suriah.
Kekerasan selama seminggu dimulai pada 13 Juli dengan bentrokan antara pejuang Druze dan Badui Sunni, tetapi kemudian memanas dengan cepat. Peristiwa itu menarik pasukan pemerintah diikuti Israel juga melancarkan serangan.
Israel, yang memiliki komunitas Druze sendiri, menyatakan bahwa mereka bertindak untuk membela kelompok minoritas tersebut serta menegakkan tuntutannya sendiri terkait demiliterisasi Suriah selatan.
"Perundingan ini berlangsung di bawah mediasi AS, sebagai bagian dari upaya diplomatik yang bertujuan meningkatkan keamanan dan stabilitas di Suriah serta menjaga persatuan dan integritas wilayahnya," kata SANA. Perundingan tersebut dikatakan menghasilkan kesepahaman yang mendukung stabilitas di kawasan.
Israel dan Suriah secara teknis tetap berperang sejak 1948. Ketika serangan yang dipimpin kelompok Islamis akhir tahun lalu menggulingkan penguasa lama Suriah Bashar al-Assad, Israel mengerahkan pasukan ke zona penyangga yang dipatroli PBB di Dataran Tinggi Golan. Zona ini memisahkan pasukan Israel dan Suriah sejak gencatan senjata setelah perang Arab-Israel 1973.
Televisi pemerintah mengatakan kedua pihak membahas perlunya mencapai mekanisme yang jelas untuk mengaktifkan kembali perjanjian pada 1974 dan membangun lingkungan yang lebih stabil. Diskusi juga membahas situasi kemanusiaan di Suriah selatan. Kedua pihak sepakat tentang perlunya mengintensifkan bantuan bagi rakyat
Sweida dan Badui.
Ratusan orang berdemonstrasi di Sweida pada Sabtu (16/8). Mereka menyerukan penentuan nasib sendiri dan beberapa orang mengibarkan bendera Israel serta menuduh Damaskus memberlakukan blokade, sesuatu yang dibantah oleh para pejabat, merujuk pada masuknya beberapa konvoi bantuan.
Paris menjadi tuan rumah pertemuan serupa antara Shaibani dan Dermer bulan lalu. Seorang sumber diplomatik sebelumnya mengatakan kepada AFP bahwa pertemuan tatap muka lain diadakan di Baku.
Utusan AS untuk Suriah, Thomas Barrack, mengatakan pada Selasa malam bahwa ia bertemu dengan pemimpin spiritual Druze Israel, Mowafaq Tarif, membahas Sweida. Keduanya juga membicarakan upaya menyatukan kepentingan semua pihak, meredakan ketegangan, dan membangun kesepahaman. (I-2)
Petani Palestina melaporkan tanaman zaitun mereka ditumbangkan oleh Israel, dan LSM Palestina mencatat 14 orang telah ditangkap di Desa al-Mughayyir selama tiga hari pengepungan.
ISRAEL melancarkan serangan udara ke sejumlah target Houthi di Sanaa, Yaman, pada Minggu (25/8) waktu setempat. Operasi itu merupakan balasan atas serangan rudal Houthi.
Achmad menekankan bahwa UI bebas berdiskusi dengan siapa saja di forum kritis yang tepat, dengan kurasi dan counter-speech yang memadai.
Permintaan maaf itu disampaikan setelah muncul gelombang kritik di media sosial terhadap UI yang mengundang Berkowitz dalam acara PSAU pada 23 Agustus 2025.
Baitul Maqdis Institute menyatakan keprihatinan atas diundangnya akademisi Peter Berkowitz, sosok pro-Israel.
Veldkamp juga mengaku ragu kondisi politik akan berubah dalam waktu dekat.
BENTROKAN bersenjata antara kelompok minoritas Druze dengan suku Badui di Suwayda, Suriah selatan, telah berhenti. Demikian menurut Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Suriah.
INDONESIA mengutuk keras serangan militer Israel terhadap Suriah yang mengakibatkan pemburukan situasi keamanan di negara tersebut.
PEMERINTAH Suriah belum siap untuk berunding sampai pihak Israel memenuhi persyaratan Perjanjian Pelepasan 1974. Demikian dilaporkan saluran TV Suriah Al-Ikhbaria.
PEMERINTAH Israel menyatakan kesediaannya untuk menjajaki perdamaian dengan Suriah.
Presiden sementara Suriah Ahmad al-Sharaa dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang dipertimbangkan untuk bertemu di sela-sela Majelis Umum PBB yang akan datang di New York.
