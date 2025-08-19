Sniper Ukraina Pecahkan Rekor Dunia, Tembak Tentara Rusia dari Jarak 4 Kilometer

Ilustrasi(Doc IMDB)

UNIT sniper Pryvyd (Hantu) Ukraina mengeklaim berhasil mencatat rekor tembakan terjauh yang terkonfirmasi dalam sejarah militer. Pasukan unit ini dilaporkan menewaskan dua tentara Rusia dari jarak sekitar 4 kilometer menggunakan senapan Alligator 14,5 mm buatan dalam negeri.

Menurut laporan Defense Express, Selasa (19/8), tembakan tersebut diarahkan ke sasaran dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan drone. Peristiwa itu terjadi pada 14 Agustus lalu di dekat kota Pokrovsk, wilayah Donetsk, Ukraina timur, dan direkam dalam sebuah video yang kemudian beredar luas di media sosial.

Mantan Wakil Menteri Dalam Negeri Ukraina, Anton Gerashchenko turut membagikan video itu di platform X.

"Sniper bersejarah melepaskan tembakan pada jarak rekor 4.000 meter!," tulisnya.

Gerashchenko menambahkan seorang sniper Ukraina dari kelompok Pryvyd berhasil melepaskan tembakan pertama yang berhasil dalam sejarah perang menggunakan kecerdasan buatan, melenyapkan dua penjajah Rusia di wilayah Pokrovsk-Myrnohrad.

Dia menjelaskan tembakan tersebut dilakukan tanpa garis pandang langsung, namun dipandu sistem UAV. Senjata yang digunakan adalah senapan Alligator 14,5 mm buatan Kharkiv yang dilengkapi perangkat pencitraan termal.

Rekor sebelumnya juga dipegang sniper Ukraina. Pada November 2023, Viacheslav Kovalskyi, veteran berusia 58 tahun dari Dinas Keamanan Ukraina (SBU) menewaskan pasukan Rusia dari jarak 3,8 kilometer dengan senapan Horizon Lord buatan Inggris. Tembakan baru pada 14 Agustus ini disebut berhasil melampaui pencapaian tersebut.

Pakar militer Ukraina, Yuri Butusov mengatakan peluru tersebut bahkan menembus jendela tempat tentara Rusia berdiri.

Senapan Alligator sendiri merupakan senjata runduk kaliber 14,5 mm dengan kecepatan moncong mencapai 3.215–3.281 kaki per detik.

Senapan seberat 25 kilogram ini dirancang oleh perusahaan XADO-Holding di Kharkiv, dengan jangkauan efektif 1,2 mil dan awalnya diproduksi untuk melumpuhkan peralatan militer. (Fer/I-1)