Headline
Setnov Bebas Jadi Preseden Buruk

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

PM Starmer Sebut Ada Kemajuan Nyata dari Pertemuan di Gedung Putih

Ferdian Ananda Majni
19/8/2025 12:23
PM Starmer Sebut Ada Kemajuan Nyata dari Pertemuan di Gedung Putih
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky (kanan).(Xinhua)

PERDANA Menteri Inggris Keir Starmer menilai pertemuan tingkat tinggi di Gedung Putih hari ini menghasilkan capaian yang signifikan, khususnya terkait jaminan keamanan bagi Ukraina.

"Pertemuan hari ini berjalan baik dan konstruktif, dan terdapat rasa persatuan yang nyata antara para pemimpin Eropa yang hadir, Presiden Trump dan Presiden Zelensky," kata Starmer seperti dilansir CNN, Selasa (19/8).

Dia menyebut salah satu pencapaian utama adalah kesepakatan 30 negara yang disebut sebagai Koalisi yang Bersedia untuk bekerja sama dalam memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina, dengan koordinasi langsung bersama Amerika Serikat (AS).

Baca juga : Zelensky Sebut Isu Teritorial akan Dibahas dalam Pertemuan Trilateral

"Hal itu sangat penting bagi keamanan di Ukraina, bagi keamanan di Eropa, dan bagi keamanan di Inggris Raya," tambahnya.

Selain itu, kesepakatan lain yang dicapai adalah rencana untuk memfasilitasi pertemuan bilateral antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Trump sendiri mengambil jeda dari pertemuannya dengan para pemimpin Eropa untuk menghubungi Putin. Dalam pembicaraan tersebut, dia mengusulkan agar Putin dan Zelensky melakukan pertemuan langsung, dengan kemungkinan format trilateral yang juga melibatkan dirinya.

"Itu merupakan pengakuan atas prinsip bahwa dalam beberapa isu ini, baik itu wilayah, pertukaran tahanan, atau isu yang sangat serius tentang pengembalian anak-anak, Ukraina harus ikut serta," ucap Starmer.

Dia kembali menekankan optimisme atas capaian dalam pertemuan tersebut. "Ada rasa persatuan yang nyata. Kita membuat kemajuan nyata hari ini," pungkasnya. (Fer/I-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved