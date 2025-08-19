PM Starmer Sebut Ada Kemajuan Nyata dari Pertemuan di Gedung Putih

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PERDANA Menteri Inggris Keir Starmer menilai pertemuan tingkat tinggi di Gedung Putih hari ini menghasilkan capaian yang signifikan, khususnya terkait jaminan keamanan bagi Ukraina.
"Pertemuan hari ini berjalan baik dan konstruktif, dan terdapat rasa persatuan yang nyata antara para pemimpin Eropa yang hadir, Presiden Trump dan Presiden Zelensky," kata Starmer seperti dilansir CNN, Selasa (19/8).
Dia menyebut salah satu pencapaian utama adalah kesepakatan 30 negara yang disebut sebagai Koalisi yang Bersedia untuk bekerja sama dalam memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina, dengan koordinasi langsung bersama Amerika Serikat (AS).
"Hal itu sangat penting bagi keamanan di Ukraina, bagi keamanan di Eropa, dan bagi keamanan di Inggris Raya," tambahnya.
Selain itu, kesepakatan lain yang dicapai adalah rencana untuk memfasilitasi pertemuan bilateral antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Trump sendiri mengambil jeda dari pertemuannya dengan para pemimpin Eropa untuk menghubungi Putin. Dalam pembicaraan tersebut, dia mengusulkan agar Putin dan Zelensky melakukan pertemuan langsung, dengan kemungkinan format trilateral yang juga melibatkan dirinya.
"Itu merupakan pengakuan atas prinsip bahwa dalam beberapa isu ini, baik itu wilayah, pertukaran tahanan, atau isu yang sangat serius tentang pengembalian anak-anak, Ukraina harus ikut serta," ucap Starmer.
Dia kembali menekankan optimisme atas capaian dalam pertemuan tersebut. "Ada rasa persatuan yang nyata. Kita membuat kemajuan nyata hari ini," pungkasnya. (Fer/I-1)
