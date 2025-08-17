Pangeran William dan Kate Siap Pindah Rumah ke Windsor, Istana dengan 8 Kamar Tidur

Pangeran William, Pangeran Wales (kiri) dari Inggris dan Catherine, Putri Wales (tengah) tersenyum saat tiba dengan kereta kuda, bagian dari Prosesi Kerajaan pada hari keempat pertemuan balap kuda Royal Ascot di Ascot, sebelah barat London.(HENRY NICHOLLS / AFP)

PANGERAN William dan Putri Kate dikabarkan tengah bersiap pindah ke rumah baru demi memulai 'awal yang segar' setelah melewati masa sulit dalam kehidupan keluarga mereka.

Pasangan Kerajaan Inggris itu, bersama ketiga anaknya Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis akan menempati Forest Lodge, sebuah rumah dengan delapan kamar tidur yang berada di kawasan Windsor Great Park.

Sejak Agustus 2022, keluarga ini tinggal di Adelaide Cottage yang berada di dalam kawasan Kastel Windsor.

Namun, setelah melalui masa penuh ujian, termasuk wafatnya Ratu Elizabeth II serta perjuangan Kate melawan kanker, mereka merasa sudah saatnya untuk pindah.

“Windsor memang sudah menjadi rumah mereka. Namun, beberapa tahun terakhir ketika mereka tinggal di Adelaide Cottage, ada begitu banyak masa-masa sulit yang harus dilalui. Pindah rumah ini memberi mereka kesempatan untuk memulai babak baru, meninggalkan kenangan-kenangan sedih, dan membangun kehidupan jangka panjang. Mereka melihat rumah baru ini sebagai rumah selamanya,” ungkap kerajaan dikutip dari NBC.

Sebelumnya, pada tiga tahun lalu, keluarga Pangeran dan Putri Wales ini juga telah meninggalkan Istana Kensington di London untuk pindah ke Windsor.

Pindahan kali ini dibiayai secara pribadi, di mana William dan Kate akan membayar sewa sesuai harga pasar. Sama seperti di Adelaide Cottage, mereka tidak akan ditemani staf yang tinggal bersama di dalam rumah.

Selain rumah baru di Windsor, keluarga kerajaan ini juga masih memiliki beberapa kediaman lain, termasuk Anmer Hall di Norfolk, tempat mereka sering menghabiskan waktu selama liburan sekolah. Sementara itu, kantor resmi mereka tetap berada di Istana Kensington.

Pada akhir tahun lalu, William menggambarkan 12 bulan sebelumnya sebagai masa yang “brutal” dan “tahun terberat dalam hidupnya,” setelah kabar bahwa baik istrinya maupun ayahnya, Raja Charles III, sama-sama divonis kanker.

Kate sendiri mengumumkan pada Januari lalu bahwa dirinya telah masuk masa remisi, setelah menyelesaikan rangkaian kemoterapi beberapa bulan sebelumnya. Pada Juli, ia mengaku sempat merasa harus selalu tampil “tegar,” namun masa setelah pengobatan justru menjadi periode yang “sangat sulit” baginya. (Z-4)