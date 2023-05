Jadwal Upacara Penobatan Raja Charles III Sabtu, 6 Mei 2023

RAKYAT Inggris dan sekitarnya tengah bersiap untuk merayakan penobatan Raja Charles III pada Sabtu (6/5), yang merupakan sebuah upacara simbolis yang menggabungkan layanan keagamaan dan arak-arakan.

Penobatan itu diadakan di Gereja Westminster Abbey, London, pada Sabtu (6/5) mendatang. Di momen itu nanti, Raja Charles, akan dimahkotai bersama dengan Permasuri Camilla. Keduanya pun sah menjadi penguasa Kerajaan Inggris ke-40, sejak 1066.

Berikut ini jadwal upacara penobatan Raja Charles III :

Pukul 06.00

Rangkaian upacara resmi akan dimulai dengan sebuah prosesi dari Istana Buckingham ke Westminster Abbey, di mana terdapat area-area yang bisa dihadiri warga untuk melihat di sepanjang rute perjalanan itu, dibuka sejak pukul 06:00 pagi.

Akses publik di area-area sepanjang The Mall dan Whitehall akan berdasarkan "siapa cepat dia dapat". Jika telah penuh, orang-orang akan diarahkan ke titik-titik resmi di Hyde Park, Green Park, dan St James's Park.

Kemudian, stan untuk tamu undangan, termasuk veteran angkatan bersenjata, petugas kesehatan dan staf perawatan sosial, telah didirikan di luar Istana Buckingham.

Ada sekitar 200 personel angkatan bersenjata - sebagian besar dari Sovereign's Escort of the Household Cavalry - yang akan mengambil bagian dalam prosesi ke Westminster Abbey. Mereka akan mulai berkumpul pada Sabtu pagi.

Sekitar 1.000 personel layanan lainnya akan berbaris di rute tersebut, walaupun prosesi ini secara keseluruhan akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan acara tahun 1953 ketika keluarga kerajaan lainnya dan para perdana menteri Persemakmuran termasuk di antara mereka yang ambil bagian.

1. Awal prosesi

Prosesi akan dimulai dari Istana Buckingham lalu bergerak di sepanjang The Mall ke Trafalgar Square, kemudian menyusuri Whitehall dan Parliament Street sebelum berbelok ke Parliament Square dan Broad Sanctuary untuk mencapai Pintu Utama Barat Westminster Abbey.

Berbeda dengan tradisi, Raja Charles dan Permaisuri Camilla akan menaiki di kereta kuda kencana Diamond Jubilee State Coach, daripada kereta Gold State Coach yang lebih tua dan tidak nyaman.

Kedatangan di Westminster Abbey

Prosesi Raja itu diharapkan tiba Westminster Abbey sebelum pukul 11:00, di mana Charles III kemungkinan besar akan mengenakan seragam milter, alih-alih celana panjang dan stoking sutra tradisional yang dikenakan oleh raja-raja sebelumnya.

Raja Charles III dengan seragam militer dan George VI dengan celana pendek dan stoking

Coronation

Coronation akan dimulai pukul 11:00 waktu setempat. Nantinya, Raja Charles III akan masuk melalui Pintu Barat Utama lalu berjalan melalui bagian tengah hingga dia mencapai ruang tengah di gereja.

Upacara itu akan dimulai pukul 11:00 dan diselingi rangkaian musik yang dipilih oleh Raja, dengan 12 karya baru, seperti di antarannya dari Andrew Lloyd Webber, dan musik Ortodoks Yunani untuk mengenang ayah Raja, Pangeran Philip.

Cucu Raja, Pangeran George, akan berada di antara halaman di Westminster Abbey, bersama cucu Camilla, yaitu Lola, Eliza, Gus, Louis dan Freddy.

Beberapa dari mereka yang mengikuti prosesi di dalam gereja akan membawa regalia (simbol kekuasaan) di depan Raja, dengan sebagian besar barang diletakkan di atas altar sampai dibutuhkan dalam upacara.

Fakta regalia

Inggris, menurut situs web Keluarga Kerajaan, satu-satunya negara Eropa yang masih menggunakan regalia - simbol kerajaan seperti mahkota, bola, dan tongkat kerajaan - dalam penobatan.

Objek-objek individu ini melambangkan berbagai aspek pelayanan dan tanggung jawab dari seorang penguasa kerajaan.

Charles akan ditampilkan dengan Sovereign's Orb (berbentuk bola), Sovereign's Sceptre with Cross (tongkat Raja dengan simbol salib di atasnya), dan Sovereign's Sceptre with Dove (tongkat Raja dengan simbol merpati), serta barang-barang penting lainnya pada momen-momen utama dalam upacara.

Lalu, Camilla akan ditampilkan dengan Queen Consort's Rod with Dove (tongkat Permaisuri dengan merpati) dan Queen Consort's Sceptre with Cross (tongkat Permaisuri dengan Salib) - mencerminkan tongkat Raja.

Raja Charles akan dihadirkan kepada "rakyat" - sebuah tradisi yang berasal dari zaman Anglo-Saxon.

Berdiri di samping Kursi Penobatan berusia 700 tahun, Uskup Agung Canterbury Justin Welby akan menoleh ke setiap sisi gereja dan menyatakan Charles sebagai "Raja yang tidak diragukan" sebelum meminta jemaat untuk menunjukkan penghormatan dan pelayanan mereka.

Jemaat kemudian akan berteriak "God Save the King!" dan sangkakala (terompet) akan berbunyi usai setiap pengakuan.

Kursi Penobatan, juga dikenal sebagai Kursi St Edward atau Kursi Raja Edward, diyakini sebagai perabot tertua di Inggris yang masih digunakan untuk tujuan aslinya. Sebanyak 26 raja telah dimahkotai di sini.

Kursi itu awalnya dibuat atas perintah Raja Inggris Edward I untuk melampirkan Batu Takdir atau the Stone of Destiny, yang diambil dari dekat Scone di Skotlandia.

Batu itu yang juga simbol kuno monarki Skotlandia dikembalikan ke Skotlandia pada tahun 1996 tetapi akan dipindahkan kembali ke London untuk digunakan dalam pelayanan.

Selama penobatan, kursi kayu ek ditempatkan di tengah lantai mosaik abad pertengahan bersejarah yang dikenal sebagai "lantai Cosmati", di depan dan menghadap Altar Tinggi, untuk menekankan sifat religius dari upacara tersebut.

2. Sumpah

Pada sesi sumpah ini, nantinya Uskup Agung Canterbury akan meminta Raja Charles untuk meneguhkan bahwa dia akan menegakkan hukum dan Gereja Inggris selama masa pemerintahannya, sebelum Raja meletakkan tangannya di atas Injil Suci dan mengambil Sumpah Penobatan - persyaratan hukum.

Raja Charles mungkin menambahkan beberapa kata untuk mengakui berbagai kepercayaan yang diamati di Inggris, meskipun ini mungkin bukan bagian dari sumpah itu sendiri, dan belum dikonfirmasi.

3. Pengurapan

Jubah upacara yang dikenakan Raja akan dilepas dan dia akan duduk di Kursi Penobatan untuk diberkati, menekankan status spiritual penguasa yang juga merupakan kepala Gereja Inggris.

Uskup Agung akan menuangkan minyak khusus dari Ampulla - wadah emas - ke Sendok Penobatan sebelum memberkati Raja dalam bentuk salib di kepala, dada, dan tangannya.

Ampulla dibuat untuk penobatan Charles II, tetapi bentuknya mengingatkan kembali pada versi sebelumnya bahwa Perawan Maria menampakkan diri kepada St Thomas Becket pada abad ke-12 dan memberinya elang emas dari mana raja Inggris masa depan akan diurapi.

Sendok penobatan berusia jauh lebih tua, yang selamat dari penghancuran regalia oleh Oliver Cromwell setelah Perang Saudara Inggris.

Minyak yang digunakan untuk penobatan berasal dari buah zaitun yang dipanen dari dua kebun di Bukit Zaitun di Yerusalem, dan ditahbiskan pada upacara khusus di Gereja Makam Suci di kota.

Sebuah kanopi dapat dipasang di atas kursi untuk menutupi Raja dari pandangan, karena ini dianggap sebagai bagian paling suci dari kebaktian.

4. Pentahbisan

Momen penobatan sebenarnya adalah ketika Raja akan mengenakan Mahkota St Edward untuk pertama kali dalam hidupnya.

Nama mahkota itu berdasarkan versi yang jauh lebih awal yang dibuat untuk raja dan santo Anglo-Saxon, Edward the Confessor, dan disebut telah digunakan pada penobatan setelah tahun 1220 sampai Cromwell meleburnya.

Mahkota itu dibuat untuk Raja Charles II, yang menginginkan mahkota yang mirip dengan yang dikenakan oleh Edward tetapi lebih megah.

Raja Charles III akan menjadi penguasa kerajaan ketujuh yang memakainya setelah Charles II, James II, William III, George V, George VI dan Elizabeth II - yang terakhir memakainya pada penobatan tahun 1953.

Pertama, Raja akan ditampilkan dengan barang penting seperti the Sovereign's Orb, the Coronation Ring, the Sovereign's Sceptre with Cross dan the Sovereign's Sceptre with Dove.

Kemudian Uskup Agung akan menempatkan Mahkota St Edward di kepala Raja dan terompet akan dibunyikan dan salam senjata akan ditembakkan ke seluruh Inggris.

Tembakan penghormatan sebanyak 62 kali akan dilepaskan di Menara London, dengan salvo enam senjata di Horse Guards Parade. Lalu, tembakan penghormatan 21 kali akan dilepaskan di 11 lokasi di sekitar Inggris, termasuk Edinburgh, Cardiff dan Belfast, dan di kapal Royal Navy yang dikerahkan.

5. Penobatan

Tahap terakhir dari upacara akan melihat Raja naik takhta. Dia bahkan mungkin diangkat ke dalamnya oleh uskup agung, uskup, dan rekan kerajaan lainnya.

Secara tradisional, suksesi bangsawan dan rekan kemudian akan memberi penghormatan dengan berlutut di hadapan raja baru, bersumpah setia dan mencium tangan kanannya.

Namun diperkirakan Pangeran William akan menjadi satu-satunya Adipati Kerajaan yang memberikan penghormatan kepada Raja Charles.

Mahkota Ratu Mary

Setelah penghormatan, Ratu Camilla akan diurapi, dimahkotai, dan dinobatkan dalam upacara yang lebih sederhana - meskipun dia tidak harus mengambil sumpah.

Dia akan dimahkotai dengan Mahkota Ratu Mary - awalnya dibuat untuk penobatan Ratu Mary bersama George V - tetapi sedang dimodifikasi untuk menghilangkan beberapa lengkungan dan diatur ulang dengan berlian Cullinan III, IV dan V.

Raja dan Permaisuri akan turun dari tahta mereka dan kemungkinan akan memasuki Kapel St Edward. Di sini, Charles akan melepas Mahkota St Edward dan mengenakan Mahkota Negara Kerajaan sebelum bergabung dengan prosesi keluar dari gereja saat lagu kebangsaan diputar.

Kereta emas Gold State Coach.

Raja dan Permaisuri kemudian akan kembali ke Istana Buckingham melewati jalan sebaliknya dari rute yang mereka lalui, kali ini menggunakan kereta Gold State Coach berusia 260 tahun yang telah digunakan dalam setiap penobatan sejak William IV pada 1831.

Laporan menunjukkan tiga anak Pangeran Wales, yaitu Pangeran George dan Louis serta Putri Charlotte, akan bergabung dalam prosesi dengan orang tua mereka di dalam kereta, di belakang Gold State Coach.

Hampir 4.000 anggota angkatan bersenjata Inggris akan mengambil bagian, dalam apa yang Kementerian Pertahanan sebut sebagai operasi seremonial militer terbesar dari jenisnya selama satu generasi.

Mereka akan bergabung dengan perwakilan dari negara-negara Persemakmuran dan Wilayah Seberang Laut Inggris.

Dan Legiun Kerajaan Inggris akan menyediakan 100 penjaga kehormatan yang kuat untuk berbaris di rute prosesi di Parliament Square.

Rute ini berjarak 2,29 km dari gereja ke halaman istana. Raja dan Permaisuri akan menerima Salam Kerajaan dan tiga sorakan dari personel militer yang telah berparade.

Pada tahun 1953, rute tersebut panjangnya lebih dari empat mil dan butuh waktu 45 menit untuk seluruh prosesi melewati satu titik.

Penerbangan kehormatan

Sudah menjadi kebiasaan sejak penobatan Raja Edward VII pada tahun 1902, penguasa kerajaan yang baru menyambut orang banyak di The Mall dari balkon Istana Buckingham - Ratu bergabung dengan ibunya, anak-anak dan saudara perempuan di antara bangsawan lainnya menyaksikan ratusan pesawat terbang melintasi istana pada tahun 1953 memberikan penghormatan.

Balkon Istana Buckingham

Istana Buckingham telah mengkonfirmasi bahwa Raja Charles dan Permaisuri Camilla akan melanjutkan tradisi penerbangan kehormatan itu, meskipun anggota Keluarga Kerajaan mana yang akan terlibat belum dikonfirmasi.

Mereka yang ada di sana akan menyaksikan akhir prosesi dari perayaan publik hari itu, dengan pertunjukkan pesawat terbang selama enam menit dari pasukan Angkatan Darat, Angkatan Laut Kerajaan dan Angkatan Udara Kerajaan, yang berpuncak pada pertunjukan oleh Red Arrows.

Jelang penobatan Raja Charles III, sebanyak 11 ribu warga Inggris menggambarkan wajahnya. Gambar-gambar itu ditampilkan di layar digital interaktif di lantai empat gedung Outernet, London, Inggris.

Dipelopori seniman Sam Barnett, pameran bertajuk The Royally Big Potrait menggunakan ribuan profil raja yang digambar garis dari kerumunan.

"Mereka yang ingin menggambar wajah Raja Charles III masih bisa berkontribusi mengunggah gambar dan menjadi bagian dari gambar digital yang lebih besar melalui Outnet sampai 8 Mei," ucap Sam Barnett.

Nantinya, iterasi kanvas dan cetakan potret dijadwalkan bakal dilelang dan dijual oleh balai lelang Christie's untuk mendukung yayasan amal Children in Need yang hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Penobatan Raja Charles III bakal berlangsung di Westminster Abbey pada Sabtu (6/5).

Acara seremoni yang diduga menelan biaya sekitar 100 juta Poundsterling atau mencapai Rp1,83 triliun itu menjadi pembicaraan internasional. (BBC/VOA/Z-4)