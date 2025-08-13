Alcaraz Lolos, Hujan Deras Paksa Zverev dan Pegula Tertahan

Carlos Alcaraz.(Youtube Tennis Channel)

CARLOS Alcaraz memanfaatkan panas dan kelembapan musim panas Midwest untuk melangkah ke babak keempat ATP dan WTA Cincinnati Terbuka, Selasa (12/8) waktu setempat.

Petenis nomor dua dunia itu menyelesaikan pertandingan beberapa jam sebelum badai disertai petir menghentikan laga malam hari, yang memaksa unggulan ketiga putra dan putri menghentikan permainan di tengah jalan.

Alexander Zverev hanya tinggal satu gim lagi untuk memastikan kemenangan atas Brandon Nakashima ketika laga dihentikan karena ancaman petir. Saat itu, petenis Jerman unggul 6-4, 5-4 dan bersiap melakukan servis.

Nasib serupa dialami Jessica Pegula. Petenis Amerika Serikat itu sedang membalas setelah tertinggal set pertama 6-7 (5/7) dari Magda Linette, lalu merebut set kedua 6-3, sebelum hujan menghentikan laga.

Juara Toronto Ben Shelton bahkan tak sempat bertanding melawan Roberto Bautista Agut karena hujan lebat membuat panitia memutuskan menunda semua pertandingan malam.

Sementara itu, Alcaraz hanya butuh 95 menit untuk menyingkirkan Hamad Medjedovic asal Serbia 6-4, 6-4. Kemenangan ini menjadi yang ke-50 sepanjang musim 2025 dan mengukuhkan 13 kemenangan beruntun di level Masters 1000.

"Medjedovic tidak suka terlalu banyak berlari. Jadi saya mencoba menggerakkannya sejauh mungkin," ujar Alcaraz dikutip dari AFP.

"Tapi sulit karena bola melayang terlalu jauh dan pukulannya sangat cepat. Saya mencoba bertahan dengan baik."

Petenis Spanyol itu akan menghadapi Luca Nardi di perempat final setelah wakil Italia tersebut menang 6-2, 2-1 atas Jakob Mensik yang mundur setelah 42 menit.

"Saya sangat senang bisa menang di pertandingan yang sulit. Musim ini panjang dan di setengah pertandingan Anda tidak merasa fit. Tapi Anda harus tetap positif dan bermain sebaik mungkin pada hari itu. Saya bangga akan hal itu. Itu salah satu target musim ini," kata Alcaraz.

Dari laga lain, finalis Toronto Karen Khachanov mengalahkan Jenson Brooksby 6-3, 6-3. Francisco Comesano memetik kemenangan dramatis atas Reilly Opelka 6-7 (4/7), 6-4, 7-5 setelah menyelamatkan tiga match point. Laga yang berlangsung hampir tiga jam itu sempat tertunda 45 menit karena hujan.

Opelka, yang dikenal dengan servis kerasnya, mencatat 27 ace tetapi membuat hampir 60 unforced errors. Ia sempat meminta dokter karena pusing dan tekanan darah tinggi, tetapi kembali ke lapangan sebelum kalah di match point kedua Comesano.

Di sektor putri, unggulan kedua Coco Gauff melaju ke babak keempat tanpa bertanding setelah lawannya, Dayana Yastremska, mundur karena sakit. Gauff, juara Cincinnati 2023 dan AS Terbuka, akan menghadapi pemenang duel Jelena Ostapenko kontra Lucia Bronzetti.

Unggulan ketujuh Jasmine Paolini menyingkirkan Ashlyn Krueger 7-6 (7/2), 6-1, sementara qualifier Jerman Ella Seidel melanjutkan kejutan dengan mengalahkan McCartney Kessler 6-4, 2-6, 7-6 (8/6). Dua kali juara Grand Slam Barbora Krejcikova juga melaju setelah menang 6-4, 3-6, 6-2 atas Iva Jovic. (I-2)