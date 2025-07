171 Orang Terinfeksi Wabah Salmonella dari Susu Mentah di California

Ilustrasi(freepik)

WABAH Salmonella yang menimpa lebih dari 160 orang di California, serta beberapa kasus di negara bagian lain, ternyata bersumber dari produk susu mentah dari satu peternakan. Hal ini terungkap dalam laporan terbaru Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) yang diterbitkan Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Kamis (24/7).

Wabah ini terjadi antara September 2023 dan Maret 2024. Departemen Kesehatan Masyarakat California pertama kali menerima laporan setelah sembilan orang jatuh sakit usai mengonsumsi susu mentah dari merek tertentu. Temuan ini memicu penyelidikan lebih lanjut oleh otoritas kesehatan negara bagian dan federal.

Menurut CDC, wabah ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah AS terkait konsumsi susu mentah. Sebagai perbandingan, sepanjang 2009–2021 hanya tercatat 16 wabah Salmonella akibat susu mentah, dengan jumlah korban yang jauh lebih sedikit (2–33 orang).

Baca juga : Waspada Ayam Tiren! Ancaman Mematikan di Balik Daging Murah

Yang mengkhawatirkan, mayoritas korban adalah anak-anak. Usia median penderita hanya 7 tahun. Dari total 171 kasus sebanyak 67 anak berusia di bawah 5 tahun, 40 anak berusia 5–12 tahun, dan 13 remaja di bawah 18 tahun. Artinya, sekitar 70% korban adalah anak dan remaja. Sebanyak 22 orang dirawat di rumah sakit, 18 di antaranya anak-anak. Meski demikian, tidak ada korban meninggal.

“Produk susu mentah yang dipasarkan secara komersial berpotensi memicu wabah penyakit menular berskala besar,” tulis para peneliti dalam laporan tersebut. Mereka menegaskan pentingnya edukasi publik tentang risiko konsumsi susu mentah, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan orang dengan daya tahan tubuh lemah.

Tidak Dipanaskan

Susu mentah tidak dipanaskan pada suhu tinggi untuk membunuh kuman. Selain Salmonella, susu mentah juga dapat membawa virus flu burung, Campylobacter, Cryptosporidium, E. coli, Listeria, dan Brucella. Infeksi dari patogen tersebut bisa menimbulkan penyakit berat.

Baca juga : Susu Mentah dan Risiko Tersembunyi Flu: Temuan Mengejutkan dari Universitas Stanford

Sebagian besar kasus terjadi di California, namun ada juga satu kasus di New Mexico, Pennsylvania, Texas, dan Washington. Meski begitu, sumber infeksi di luar California belum dipastikan.

Secara hukum, penjualan susu mentah untuk konsumsi manusia dilarang lintas negara bagian. Tetapi ada celah untuk penjualan susu mentah yang diklaim untuk hewan peliharaan atau keju mentah yang sudah berumur lebih dari 60 hari.

Laporan MMWR tidak menyebut nama peternakan yang terlibat, tetapi The Fresno Bee pada 2024 mengungkap wabah ini terkait dengan Raw Farm LLC di Fresno County. Perusahaan tersebut sempat menarik beberapa produknya dan menjalani inspeksi. Belakangan, perusahaan yang sama juga mendeteksi virus flu burung pada produknya, yang memicu penarikan kembali.

Kasus serupa juga terjadi bulan ini di Pennsylvania. Dinas Kesehatan Allegheny County meminta masyarakat membuang produk susu mentah merek Family Cow setelah beberapa warga terinfeksi Salmonella. “Siapa pun yang telah mengonsumsi produk Family Cow dan mengalami gejala sakit sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter,” ujar pihak dinas kesehatan. (Live Science/Z-2)