Prabowo Buka Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN di Jakarta

PARA menteri pertahanan ASEAN bertemu di Indonesia, hari ini, bersama dengan para pemain kunci di Indo-Pasifik. Mereka siap untuk memperkuat pesan sentralitas ketika negara-negara besar saling berebut pengaruh di kawasan ini.

Pertemuan tahunan yang dimulai pada Rabu (15/11) ini berlangsung di tengah-tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah dan Ukraina serta meningkatnya ketegangan di perairan yang disengketakan di Laut Tiongkok Selatan.

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto membuka dan sekaligus memimpin jalannya sidang pertemuan para Menteri Pertahanan Negara Anggota ASEAN ke-17 (The 17th ASEAN Defence Ministers’ Meeting / The 17th ADMM) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Rabu (15/11).

Menteri Pertahanan RI secara otomatis menerima estafet Keketuaan The 17th ADMM dan The 10th ADMM-Plus.

Merujuk pada tema Keketuaan Indonesia ASEAN 2023: “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, Kementerian Pertahanan RI menetapkan tema Keketuaan Indonesia dalam ADMM 2023 adalah “Peace, Prosperity, and Security.”

Perdamaian, kemakmuran, dan keamanan saling berkaitan erat dan merupakan fondasi yang kuat bagi stabilitas kawasan. Oleh karena itu melalui kerja sama dalam ADMM, Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan dialog dan kerja sama dalam hal pertahanan dan keamanan guna mencapai tujuan bersama.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas kehadiran para Menteri Pertahanan Negara-Negara ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN pada acara ADMM ke-17.

“ADMM memegang peran yang sangat penting dalam mengatasi tantangan keamanan, melalui dialog yang bermakna, pertukaran gagasan, dan menjalin kemitraan dengan prinsip saling percaya, transparansi, dan kolaborasi. Pertemuan ini juga dapat menjadi katalisator untuk mencapai hasil yang dapat diimplementasikan,” kata Menhan.

Prabowo bicara konflik di Myanmar dan Gaza

Menhan Prabowo berharap semua delegasi agar terlibat dalam diskusi konstruktif, mencari solusi inovatif, dan mengidentifikasi langkah-langkah nyata untuk mengatasi tantangan keamanan di kawasan.

“Saya yakin bahwa pemahaman dan komitmen kolektif kita akan membuka jalan menuju komunitas ASEAN yang lebih aman, sejahtera, dan tangguh,” tegas Menhan Prabowo.

Menhan Prabowo dalam kesempatan tersebut, turut menyampaikan rasa keprihatinannya atas konflik yang terjadi di Myanmar dan situasi di Gaza. Pemerintah Indonesia akan berupaya semaksimal mungkin melanjutkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina dan solusi damai bagi Myanmar.

Dalam kegiatan ADMM ke-17 dibahas sejumlah isu pertahanan dan keamanan yang menonjol seperti dinamika geopolitik dan geostrategi dalam konteks regional dan global, kerja sama pertahanan dalam kerangka ASEAN, serta kerja sama antara ASEAN dan Plus Country. (Z-4)